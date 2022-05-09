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До 100 грн за літр бензину! Водіям знайшли альтернативу чергам за пальним

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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9 травня, 17:07
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Розповідаємо, як тепер українські водії посеред паливної кризи можуть не стояти в чергах і купувати бензин
Купити бензин можна в інтернеті
Купити бензин можна в інтернеті / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українці вже понад тиждень борються із наслідками паливної кризи. У такій ситуації деякі знайшли спосіб заробити на дефіциті, і тепер продають бензин в інтернеті.

Тепер на платформі OLX з'являються оголошення про продаж пального за захмарними цінами. "Сьогодні" переглянули їх і розповідають, за скільки ж продають бензин онлайн.

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Ціни в кілька разів вищі, ніж на АЗС

В одному з оголошень ідеться, що у Києві можна придбати бензин А-95 без черг, ціна якого становить 100 грн за літр.

Одразу 10 літрів бензину такої ж марки разом з каністрою пропонують купити за 850 грн. Також у Києві є трохи дешевші пропозицsї, як на цьому скріншоті одного з оголошень.

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Продають таким способом бензин не тільки в столиці, а і в інших регіонах. Наприклад, за значно меншими цінами можна купити А-95 в кількох містах. Доступна навіть доставка.

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У Чернігові таке пальне коштує по 70 грн за літр, доступна також доставка в район. Інше оголошення у цьому місті пропонує бензин за 57 грн за літр.

Бізнес на дефіциті

Через шалені черги за пальним з’явилася й тематична пропозиція на ринку. Користувачі OLX пропонують відстояти в чергах на АЗС за певну суму. За годину "послуг" просять 200 грн, оптом дешевше – якщо стояти понад годину, то середня ціна знижується до 130 грн.

Учасники ринку по-різному оцінюють перспективи подолання дефіциту пального в Україні. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн переконаний, що бензин на заправках у вільному продажу з'явиться до кінця травня.

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін вважає, що дефіцит пального протримається як мінімум більшу частину літа. За його словами, Україна не має спеціальних вагонів для перевезення пального, а щоб отримати такі цистерни від Європи – потрібно пройти процедуру, яка займе 2-3 місяці.

Читайте у наших матеріалах про те, як доїхати з Києва до Чопа автомобілем під час кризи з пальним, та як тепер продаватимуть бензин на WOG.

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