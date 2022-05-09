Як доїхати з Києва до Чопа автомобілем під час кризи з пальним – особистий досвід

Кореспондент "Сьогодні" проїхав близько 800 кілометрів дорогами країни й особисто переконався – без повного бака в далеку дорогу краще не висуватися

Яка ситуація на заправках в Україні під час бензинової кризи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російські ракетні удари значно пошкодили енергетичну інфраструктуру країни. Агресор знищив близько 15 нафтобаз і повністю змінив роботу всієї паливної галузі країни. На заправках третій тиждень спостерігається дефіцит бензину.

І в цій ситуації кореспондентові "Сьогодні" довелося здійснити подорож з Києва до угорського кордону – допомагав жінці виїхати машиною до Будапешта. Поділюся своїм досвідом, можливо, вам він знадобиться.

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Підготовка

Про поїздку з Києва до Чопа (в один бік) я дізнався заздалегідь і встиг заправити повний бак у її машину в перші дні дефіциту з пальним – наприкінці квітня. Щоправда, бензину марки А-95 тоді вже не було, тому на одній із заправок я знайшов пальне марки А-98 та залив його.

Повного бака в автомобілі, який планувався для подорожі до угорського кордону, нам не вистачило б. Відстань від Києва до Чопа близько 800 кілометрів, а в бак авто входить лише 55 літрів. При витраті близько 10 літрів на 100 км цього пального було б досить хіба що на подорож до польського кордону.

Розуміючи це, я почав шукати можливість взяти з собою каністру з ще 20 літрами. Пошук в інтернеті показав, що пластикові ємності для бензину коштують 350 грн – за 10 літрів або 700 грн – за 20 літрів. Щоправда, не на кожній заправці вам заллють бензин у пластик – залежить від настрою заправника. Металеві каністри продаються за ціною від 1200 до 3000 грн за 20 літрів.

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Зрештою, мені вдалося позичити стару радянську металеву каністру у знайомого і ще заправити в неї 20 літрів бензину, відстоявши в одній із черг більше години. З таким запасом пального можна було намагатися їхати до угорського кордону.

Географія дефіциту

Виїхали з Києва ми рано-вранці відразу після закінчення комендантської години в суботу, 7 травня. Можливо, тому на жодній заправці у столиці бензину не було. Проте о 5:30 на деяких з них автомобілісти вже займали черги, хоча в'їзд на АЗС було перекрито пластиковими конусами. Найімовірніше, працівники заправок повідомляли водіям, що зранку очікують бензовоз.

Не працювали заправки й на Житомирській трасі. Але це було очікувано. Після запеклих боїв на підступах до столиці на цій ділянці досі не працює жодна АЗС. Найближчі працюючі заправки мали бути біля Житомира. Але на стелах кожної красувалися нулі. Що ж, їдемо далі.

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Наступна ділянка ближче до Рівного теж не рясніла пальним. На деяких АЗС можна було заправити дизель, але бензину не було ніде. При цьому за дизелем вишикувалися черги мінімум на годину. Автогаз зустрічався на заправках, хоч і не часто – черг не було. По всьому маршруту ціна на нього мінялася від 28 до 36 грн за літр.

При під'їзді до Рівного я вже починав нервувати. Ми проїхали близько 350 кілометрів, індикатор пального показував менше половини бака, а бензину як не було, так і не передбачалося. При цьому половина зустрічних вантажівок – це були саме газовози та бензовози. Мабуть, пальне прямувало до столиці.

Заради інтересу ми заїхали до Рівного. Місто зустріло нас такими чергами на місцевих АЗС, що треба було бути готовим стояти ще близько двох годин. Розвертаємось та виїжджаємо на окружну, щоб продовжити шлях у бік Львова.

І тут удача. На протилежному боці бачимо заправку UPG, яка продає преміальне пальне А-95 за ціною майже 40 грн за літр. При цьому черга на заправці суто символічна – хвилин на 10-15. Оце пощастило!

Щоправда, якщо ти не постійний клієнт мережі, то за раз тобі наливають лише 10 літрів. Дістаємо телефон і тут же на касі встановлюємо додаток, реєструємось і я вже постійний клієнт.

Заправивши бак до повного (за два підходи), вирушаємо далі. На душі спокійно – бензину має вистачити до Чопа. А в Угорщині заправитися – не має бути проблемою.

Що у мережах

Під час дефіциту водіїв мало турбує, в якій мережі заправитись пальним. Тому наступна інформація буде представлена не як реклама, а з точки зору інформування про способи заправки та наявності пального на маршруті в тих чи інших мережах.

У мережі WOG на шляху в Чоп я не зустрів бензину у вільному продажу. На деяких заправках у Львівській та Закарпатській областях навпроти бензину А-95 Мустанг (фірмове пальне) значилося БГ (безготівковий розрахунок). Що це означає? У додатку для мобільного телефону можна було купити бензин по 48 гривень за літр та отоварити ці віртуальні талони на такій заправці. Тобто бензин у них був, але суттєво дорожчий за встановлену урядом позначку.

У мережі ОККО фірмовий бензин за "держціною" (тобто за вартістю до 40 грн за літр) почав з'являтися лише у Львівській області. Черги на такі АЗС складали кілька десятків машин. За відчуттями, в них потрібно було провести від 40 хвилин до півтори години. Відпускали у цій мережі по 15 літрів (для деяких клієнтів – 30 літрів) за картою лояльності Fishka або 5 літрів для клієнтів без картки. Наступну заправку за правилами ОККО можна було провести за три години, але не частіше 3 разів на добу. У західному регіоні мені зустрілися 4 чи 5 АЗС з бензином.

Заправки так званої групи "Приват" (Укрнафта, Авіас, ANP та інші) стояли з нулями на стелах і машин на них не було. Найімовірніше, бензину там не було або відпускали виключно для авто критичної інфраструктури.

Як я вже написав вище, мені вдалося заправитися на заправці мережі UPG на рівненській окружній, а потім ще раз у цій мережі вже за Львовом. Мабуть, просто пощастило і цього дня до мережі прийшла партія бензину. При цьому дизельного пального на цих заправках не було. На касі відмовляли навіть водіям із талонами – казали, що залишився недоторканний запас для критичної інфраструктури.

Ще на кількох заправках, назв яких я до цього не зустрічав, траплявся бензин за ціною від 55 до 65 грн за літр. Але купувати там пальне я став би в крайньому випадку – надто високий шанс залити в бак якусь бодягу. На більшості невеликих регіональних мереж бензину та дизелю зовсім не було.

Причини такого розкидання

Експерти кажуть, що розкидання цін пов'язане з тим, що низка мереж вже відкрито саботує обмеження роздрібних цін на пальне. Інші мережі роблять це завуальовано.

"Через дефіцит самотні заправки або невеликі мережі АЗС відкрито торгують за цінами, значно вищими за встановлені. Вартість бензину на них становить 53-60 грн/л. На деяких АЗС не йдуть на відкрите порушення, тому маскують торгівлю за завищеними цінами. На цих заправках ви побачите нулі, або незрозумілі позначення. На касі вам запропонують купити пальне або через додаток, або прямо на місці за готівку, пробиваючи по касі талони власної мережі. Ціни на 5-20 грн/л дорожчі за "державні" – по 50-60 грн/л", – пояснює директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн.

За його словами, деякі мережі тримають свої АЗС порожніми, продаючи все пальне оптом. При цьому оптова ціна на ДП сьогодні стартує від 50 грн/л, тоді як на станціях не має перевищувати 44,76 грн/л.

А що у сусідів

До речі, бензинові тури мешканців польських та угорських прикордонних міст втратили будь-який комерційний зміст. Мало того, що бензину у нас практично немає, так і ціна його вже часто вища, ніж у Європі.

Так, в Угорщині літр 95-го бензину продають за 480 форинтів – близько 40 грн на наші гроші. У Польщі 95-й коштує 6,6 злотих або близько 45 гривень за літр. Зважаючи на те, що бензин в Україні за встановленими Кабміном цінами заправити можна з обмеженнями за обсягом і вистоявши велику чергу, їздити за ним з Європи немає жодного сенсу.

Раніше ми писали про те, коли може закінчитись дефіцит пального. Про те, як розблокувати порти та налагодити експорт до Європи, читайте тут.