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Бензина хватит не каждому: как продают горючее на ОККО, WOG и "БРСМ"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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10 мая, 10:04
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Рассказываем, сколько бензина водители могут купить в украинских сетях АЗС
Какие лимиты на продажу бензина на АЗС
Какие лимиты на продажу бензина на АЗС / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

При дефиците бензина в Украине АЗС были вынуждены установить лимиты на продажу горючего.

"Сегодня" проверили и рассказывают, на какой заправке и сколько горючего водители могут купить за раз.

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Условия в сети ОККО

На этих заправках клиенты, имеющие карту Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 15 литров в одно авто.

Однако для владельцев такой карты лимиты разные, они могут быть от 15, 20 и 30 литров, что точно можно узнать в специальном приложении.

Кроме того, у клиентов без карты Fishka заправиться нет возможности .

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"Для наших гостей, у которых нет Fishka, большая просьба зарегистрироваться и оформить ее. Отпуск горючего без карты Fishka прекращен. Быстро оформить карту перед визитом к нам просто: устанавливайте мобильное приложение", – сообщили в пресс-службе.

Также важно, что предел установлен только на одну заправку. Следующую заправку можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа.

"Что касается бензина А-95 и ДП – то все без изменений. По-прежнему заправляем данными видами топлива критическую инфраструктуру, ВСУ, по топливным картам и талонам. На автогаз – ограничений нет", – добавили в компании.

Ограничение на WOG

Как сообщили в пресс-службе компании, покупать можно 20 литров бензина в одно авто в сутки. Однако тоже есть нюанс.

"С 00:00 9.05 увеличивается ограничение до 20 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE. Система PRIDE будет контролировать лимит автоматически", – говорится в сообщении.

Сети "Авиас", "БРСМ-Нефть" и UPG

Как мы писали ранее, в сети "Авиас" при наличии топлива заправляют по 20 литров за раз, но запрещают набирать бензин в канистры. Залить горючее можно только в бак.

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На "БРСМ-Нефть" сообщили о следующих ограничениях:

  • 95 Euro Plus, 92 Euro, 95 Premium – можно купить 20 литров;
  • ДП Euro plus – 50 л;
  • Газ – 30 л.

На UPG за наличные, банковскую карту, топливную карту один раз в сутки в одно авто можно залить:

  • upg95 и upg100 со сканированием приложения/бонусной карты UPGgood – 20 л, без сканирования – 10 л;
  • upgДП со сканированием приложения/бонусной карты UPGgood в легковой транспорт – 20 л, без сканирования – 10 л, в крупногабаритный транспорт – 100 л.

Онлайн "Скринькою", талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

  • А-95 – 20 л
  • euroДП – 20 л в легковой транспорт и крупногабаритный – 100 л.

А вот на автогаз в этой АЗС ограничений нет.

Бизнес на дефиците

Из-за безумных очередей за горючим появилось и тематическое предложение на рынке. Пользователи OLX предлагают отстоять в очередях на АЗС за определенную сумму. За час "услуг" просят 200 грн, оптом дешевле – если стоять больше часа, то средняя цена снижается до 130 грн.

Также на OLX являются объявления о продаже топлива по заоблачным ценам. В одном из объявлений говорится, что в Киеве можно приобрести бензин А-95 без очередей, цена которого составляет 100 грн/литр. Какие цены в других предложениях, читайте здесь.

В то же время участники рынка по-разному оценивают перспективы преодоления дефицита горючего в Украине. Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн убежден, что бензин на заправках в свободной продаже появится до конца мая.

Учредитель Prime Group Дмитрий Леушкин считает, что дефицит горючего продержится как минимум большую часть лета. По его словам, у Украины нет специальных вагонов для перевозки горючего, а чтобы получить такие цистерны от Европы – нужно пройти процедуру, которая займет 2-3 месяца.

"Сегодня" рассказывали и о том, как обманывают украинцев во время топливного кризиса, и какие сейчас расценки на заправках Shell, OKKO, WOG и UPG.

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