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Ціни на автогаз побили новий рекорд: скільки пальне коштує на заправках

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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25 травня, 13:41
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Розповідаємо, на скільки подорожчав автогаз 25 травня на українських заправках
Що відбувається з цінами на автогаз
Що відбувається з цінами на автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні під час бензинової кризи невпинно зростає вартість автогазу. Чергове здорожчання відбулося із 24 на 25 травня.

Про нову вартість пального enkorr повідомила Консалтингова група "А-95".

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Скільки тепер коштує пальне

Середня ціна на скраплений газ, згідно із даними щоденного моніторингу, зросла на 80 копійок – до 40,15 грн за літр.

У консолідованій мережі "Приват" (зокрема, АЗС "Авіас"), ціна піднялася на 1,55 грн/л. Тепер на цих станціях автогаз коштує 39,92-39,95 грн/л.

Мережа ОККО підняла ціну на 99 коп., і пальне тепер коштує 39,99 грн/л. Автогаз на "БРСМ Нафта" здорожчав на 1,25 грн/л, і коштує тепер 41,37 грн/л.

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UPG, WOG, KLO та Shell ціну не змінили і це пальне там коштує 34 грн, 39,98 грн, 42,99 грн та 40,88 грн відповідно.

Загалом ситуація така:

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Бензиновій кризі кінець?

"Сьогодні" писали, що аграрії для постачання дизпалива в Україну запропонували використовувати флексітанки – спеціальні гнучкі контейнери.

Аграрії везуть на експорт зернові вантажі й рослинні олії на залізниці 20-футовими контейнерами, а також автозерновозами. Однак на зворотному шляху ці автомобілі й контейнери зазвичай їдуть порожніми.

"Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 року – до 1 млн тонн на місяць, і він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн тонн зерна й 400 тис. тонн олії щомісячно. Отже, цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпального", – пояснив голова асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон.

Він додав, що флексітанки допоможуть ще й зменшити вартість логістики експорту зерна й імпорту дизпального.

Крім того, ми розповідали, як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково. Читайте також, про яку шахрайську схему мережа WOG попередила своїх клієнтів.

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