Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Клієнти WOG під загрозою: про яку яку небезпеку з бензином попередила компанія

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 травня, 11:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, якими способами шахраї обманюють клієнтів мережі, і як від цього захиститися
Як шахраї дурять водіїв
Як шахраї дурять водіїв / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час дефіциту пального в Україні активізувалися бензинові шахраї. Вони знаходять різні способи, як під час кризи нажитися на водіях.

Про ці способи попередили у мережі WOG і розповіли, як від них захиститися.

Реклама

Шахраї працюють під ім'ям компанії

Один зі способів обману – розповсюджувати акаунти PRIDE з уже придбаним пальним. Так, у людини нібито з'являється можливість не купувати пальне власноруч, а отримати уже готову кількість літрів певного пального.

Але в компанії застерігають, що не поширюють таких акаунтів серед своїх клієнтів.

"Ми надаємо право в індивідуальній реєстрації в нашій програмі лояльності PRIDE", – наголошує пресслужба.

Реклама

Ще один спосіб – розповсюдження паливних талонів і карток у соцмережах. Зокрема, такі можна зустріти у Telegram-каналах, групах у Viber, сторінках в TikTok та інших соцмережах. Їх шахраї пропонують оплатити на банківську карту, і так викрадають гроші.

"Закликаємо, не звертайся до неофіційних продавців пального, а будь-яку інформацію перевіряй через наш сайт wog.ua", – йдеться у повідомленні.

У WOG також додали, що клієнти, які звертаються до неофіційних продавців пального, щоб придбати паливні талони компанії, зарахувати літри або кошти на застосунок PRIDE, беруть на себе відповідальність та усі ризики.

Реклама

Шахраї використовують і інші бренди

Раніше ми розповідали, що зловмисники використовують бренд АТБ. Популярні схеми зараз реалізуються через соціальні мережі та месенджери. Саме там поширюється інформація про проведення різноманітних акцій, надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продуктів у магазинах мережі АТБ тощо.

Однак у мережі попереджають, що це абсолютно недостовірна інформація. Про подібні акції АТБ повідомляє лише з офіційних джерел.

"Уся інформація щодо акційних пропозицій, які проходять у мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті – www.atbmarket.com та на офіційних сторінках у соцмережах", – наголосили у компанії.

Бензиновій кризі кінець?

"Сьогодні" писали, що аграрії для постачання дизпалива в Україну запропонували використовувати флексітанки – спеціальні гнучкі контейнери.

Аграрії везуть на експорт зернові вантажі й рослинні олії на залізниці 20-футовими контейнерами, а також автозерновозами. Однак на зворотному шляху ці автомобілі й контейнери зазвичай їдуть порожніми.

"Причому обсяг таких перевезень за підсумками квітня 2022 року – до 1 млн тонн на місяць, і він зростатиме, тому що Україні потрібно експортувати щонайменше 3 млн тонн зерна й 400 тис. тонн олії щомісячно. Отже, цілком реально на зворотному шляху якраз і використовувати спеціальні флексітанки для перевезення в Україну дизпального", – пояснив голова асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Роман Сластьон.

Він додав, що флексітанки допоможуть ще й зменшити вартість логістики експорту зерна й імпорту дизпального.

Крім того, ми розповідали, як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29787.6

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1976.71

Litecoin (LTC)

69.55

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти