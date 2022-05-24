Привезуть і заправлять: в Україні з'явилася доставка бензину додому

Черги на АЗС нікуди не зникли, тож українським водіям точно сподобається така послуга

Українці вигадали, як дістати бензин / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Поки деякі українські водії стояли в кілометрових чергах на заправках, щоб купити пальне, інші наші співгромадяни замовляли бензин не виходячи з дому.

Про це пише видання Liga.net.

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Розповідають, що дефіцит пального в Україні спровокував попит на послуги доставляння бензину додому. Наприклад, на сайті Kabanchik.ua журналістам розповіли, що в травні кількість подібних замовлень зросла на 780% порівняно з квітнем і на 900% порівняно з торішнім травнем.

Найчастіше українці замовляють доставлення 95-го бензину. Водії просять привезти пальне на адресу та залити його в бак авто або просто передати каністру з бензином. Зазвичай замовляють 20-30 літрів пального, але бувають замовлення на 50-70 л.

У розпал бензинової кризи загальна сума замовлень перевищила 107 000 грн. За доставу бензину додому кур'єру потрібно сплатити 270 грн.

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Бізнес по-українськи

Винахідливі українці, шукаючи нові способи збільшення доходу, вирішили заробити на дефіциті пального. "Підприємці" пропонували відстояти в черзі на автозаправну станцію – за плату, звісно.

За годину просили 200 грн, а якщо більше, то 130 грн. Витрати на бензин відшкодовувалися окремо.

Раніше ми писали про актуальні ціни на бензин на українських АЗС і розповідали, як українці жартували в соціальних мережах на тему бензинової кризи.