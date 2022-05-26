Держрегулювання цін більше не буде? Чого чекати українцям на ринку пального

Розповідаємо, чи планує держава повернути регулювання цін на пальне в Україні

Кабмін не дозволить заправкам мародерствувати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кабінет міністрів не дозволить заправним станціям займатись мародерством, попри вимушене скасування державного регулювання цін на пальне .

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час круглого столу Energy Club.

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Кудін наголосив, що скасування держрегулювання цін – це тимчасовий захід, щоб покращити ситуацію на ринку і наситити його.

"Ціна зросла до рівня гуртової групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", – зазначив посадовець.

Заступник міністра економіки розповів, що цінове регулювання обмежувало імпортерів, а саме їх змогу закуповувати дороге пальне і постачати його на наш ринок.

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Кудін зазначив, що АЗС, які встановлюють необґрунтовано високі ціни, вже піддались жорстким перевіркам.

Перевірки АЗС

У Держспоживслужбу регулярно поступають скарги про те, що АЗС знахабніли і продають бензин та дизпаливо за нереальними цінами, хоча обіцяли цього не робити.

Такі заправки намагаються перевіряти, і внаслідок такої перевірки виявили дуже сильні порушення.

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Так, в одній з областей дизпальне продавали за 70 грн/літр. Наразі реалізація пального на цій АЗС взагалі припинено. Також поширеними порушеннями є відсутність розрахункових документів і відмова у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається із цінами на автогаз і розповідали, як швидко знайти заправку із бензином у своєму смартфоні.