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По 70 грн за літр: де в Україні продають пальне за космічними цінами

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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23 травня, 09:55
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Розповідаємо, як деякі АЗС намагаються нажитися на бензиновій кризі, і як на це реагує держава
Як АЗС порушують правила під час бензинової кризи
Як АЗС порушують правила під час бензинової кризи / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні все ще триває бензинова криза. Уряд відпустив ціни на пальне, і АЗС можуть самі їх встановлювати, однак суми не повинні бути надмірно високими. Проте до Держпродспоживслужби надходять скарги про порушення таких умов.

Так, в одній з областей дизпаливо продавали за 70 грн/літр. Про це повідомили у пресцентрі служби.

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Серед порушень не лише завищені ціни

Після того, як держава відпустила ціни на пальне, Держпродспоживслужба, військові адміністрації і Нацполіція можуть проводити перевірки заправок.

Відтак у Чернівецькій області під час однієї з таких перевірок на заправках однієї з мереж АЗС виявили, що клієнтам продавали дизпаливо за 70 грн за літр. Це значно завищена ціна. Як передають у пресслужбі, з 22 травня після цієї перевірки АЗС уже не реалізує пальне.

Українці скаржаться не лише на високі ціни, а і на інші порушення на АЗС. Зокрема, такі:

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  • відсутність розрахункових документів;
  • відмова у вільному виборі засобів розрахунку тощо.

"Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу", – йдеться у повідомленні.

Які ціни на заправках

Як писали "Сьогодні", на різних заправках А-95 коштує51 грн, 39,86 грн або ж його немає в наявності. На деяких АЗС також немає А-92, а деякі продають його за 43,99 грн та 50 грн.

На дизпаливо ціни такі: 57 грн, 54,99 грн та 42,31 грн.

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Що буде на АЗС найближчим часом

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін розповів у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що найближчим часом на заправках не стане більше пального.

Зараз аграрії та бізнес формують попит на оптові партії і скуповують їх, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.

Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозицію, тож коли криза закінчиться – важко сказати.

Більшість експертів упевнена, що до кінця травня черги на АЗС зменшаться, а через два місяці повністю налагодиться нова логістика.

Із цінами ситуація теж непроста, доки не вщухне дефіцит вони коливатимуться в діапазоні 55-70 грн за літр.

Також разом з експертом "Сьогодні" розповідали, як бензинова криза в Україні вплине на ціни на різні товари. Читайте також, яка помилка сталася на одній із заправок WOG, і кому тепер виплатять компенсації.

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