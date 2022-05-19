Ринок пального збожеволіє: що чекає водіїв на АЗС найближчим часом

Експерти розповіли, до чого варто підготуватися українським водіям через дефіцит палива

Ціни на заправках підуть нагору, а бензину більше не стане / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Найближчим часом, після скасування держрегулювання цін на бензин, забезпечити заявлену урядом вартість палива (52-58 грн за літр) не вдасться.

Про це "Сьогодні" розповіли експерти у ексклюзивному матеріалі.

Реклама

За словами учасників ринку, через дефіцит бізнес і фермери викуповували всі дрібнооптові партії, що спричинило зростання вартості енергоресурсів.

"Оптові ціни вже тиждень не зростають, дизель тримається на рівні 65-63 грн на бензонорму. Можна сказати, що ціни навіть трохи знизилися. Ще тиждень тому дизель в опті коштував 70 грн за літр. Потрібно розуміти, що поки що на опті ціна буде вищою , ніж на АЗС, на АЗС паливо не з'явиться", – сказав засновник Prime Group Дмитро Леушкін.

Експерт стверджує, що саме аграрії та бізнес зараз формують попит на оптові партії, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.

Леушкін вважає, що найближчими днями палива на заправках більше не стане, оскільки імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозицію.

Реклама

"З часом мережі АЗС, які поважають себе та своїх клієнтів, будуть наповнюватися, і купити паливо з кожним днем буде все простіше", – заявляє Леушкін.

Коли з'явиться паливо?

Точні дати, коли дефіцит буде ліквідовано і бензин почнуть продавати без обмежень, експерти сказати не можуть.

Більшість упевнена, що до кінця місяця черги стануть меншими, а через два місяці повністю налагодитись нова логістика.

Проблема у тому, що трейдери хоч і законтрактували необхідні ресурси, але не можуть їх довезти із європейських портів до України.

Реклама

"Питання вирішується, ті ж поляки дивуються нашим темпам, але все одно потрібен час. Очікується, що місяці два. Це за умови, що нічого не станеться, а на війні може статися все що завгодно", – вважає директор консалтингової компанії А-95. Сергій Куюн.

Що буде із цінами?

За словами експертів, найближчим часом на ринку збережеться дефіцит палива і ціни коливатимуться діапазон 55-70 грн за літр.

Коли ринок насититься, вони підуть униз, але певний час назвати неможливо.

"Сьогодні" раніше писали, які схеми вигадали шахраї під час бензинової кризи, і розповідали, що відбувається з цінам на АЗС.