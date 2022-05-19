Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Рынок топлива сойдет с ума: что ждет водителей на АЗС в ближайшее время

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 09:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты рассказали, к чему стоит подготовится украинским водителям из-за дефицита топлива
Цены на заправках пойдут вверх, а бензина больше не станет
Цены на заправках пойдут вверх, а бензина больше не станет / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В ближайшее время, после отмены госрегулирования цен на бензин, обеспечить заявленную правительством стоимость топлива (52-58 грн за литр) никак не получится.

Об этом "Сегодня" рассказали эксперты в эксклюзивном материале.

Реклама

По словам участников рынка, из-за дефициты бизнес и фермеры выкупали все мелкооптовые партии, что повлекло рост стоимости энергоресурсов.

"Оптовые цены уже неделю не растут, дизель держится на уровне 65-63 грн на бензонорму. Можно сказать, что цены даже немного снизились. Еще неделю назад дизель в опте стоил 70 грн за литр. Нужно понимать, что пока на опте цена будет выше, чем на АЗС, на АЗС топливо не появится", – сказал основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

Эксперт утверждает, что именно аграрии и бизнес сейчас формируют спрос на оптовые партии, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.

Леушкин считает, что в ближайшее дни топлива на заправках больше не станет, поскольку импорт, хоть и растет, но все еще превышает предложение.

Реклама

"Со временем сети АЗС, уважающие себя и своих клиентов, будут наполняться, и купить топливо с каждым днем будет все проще", – заявляет Леушкин.

Когда появится бензин?

Точные даты, когда дефицит будет ликвидирован и бензин начнут продавать без ограничений эксперты сказать не могут.

Большинство уверены, что до конца месяца очереди станут меньше, а через два месяца полностью наладиться новая логистика.

Проблема заключается в том, что трейдеры хоть и законтрактовали необходимые ресурсы, но не могут их довезти из европейских портов в Украину.

Реклама

"Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится, а на войне произойти может все что угодно", – считает директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

Что будет с ценами?

По словам экспертов, в ближайшее время на рынке сохранится дефицит топлива и цены будут колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр.

Когда рынок насытится, они пойдут вниз, но конкретное время назвать невозможно.

"Сегодня" ранее писали, какие схемы придумали мошенники во время бензинового кризиса, и рассказывали, что происходит с ценам на АЗС.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
42,93
32,00
-
42,00
44,00
36,36
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
35,99
-
39,50
42,29
34,38
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29059.68

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1945.45

Litecoin (LTC)

67.31

Ripple (XRP)

0.4

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять