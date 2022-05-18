Українцям треба запастись терпінням: коли бензинова криза насправді закінчиться

Експерт розповів, чи можливо швидко вирішити проблему дефіциту бензину в Україні

Проблему дефіциту швидко не вирішити / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До кінця травня можна очікувати, що дефіцит пального в Україні трошки згасне, однак не зникне.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю "Сьогодні" розповів директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

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"Воно (пальне – Ред.) хоча б з’явиться, хоча б на якихось основних мережах, і ці ліміти будут 20-30 літрів, це вже нормальний обсяг", – каже експерт.

Повністю вирішити проблему можливо лише до липня або навіть до серпня, вважає Куюн. За його словами, це дуже велика і важка робота, яку неможливо зробити швидко.

Скасування регулювання цін на пальне

17 травня міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що цінове регулювання ринку пального з боку держави припинили, щоб оператори мали змогу наситити його необхідним ресурсом.

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За її словами, ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину. Свириденко сподівається, що АЗС не зловживатимуть ситуацією.

А от Сергій Куюн вважає інакше. Він упевнений, думка, що АЗС нібито притримують запаси бензину і чекають на підвищення ціни – хибна.

Проблеми набагато глибші, оскільки пального імпортують значно менше, ніж нам потрібно, що і є причиною дефіциту.

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За словами директора консалтингової групи А-95, держава має контролювати спекулянтів і не давати їм ставити надто високі ціни під час кризи.

"Сьогодні" раніше писали, які схеми вигадали злочинці під час бензинової кризи, і розповідали, що відбувається з цінами на АЗС.