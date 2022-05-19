Бензинова криза вдарить по всім цінам – що подорожчає найбільше

Експерт розповів, як бензинова криза в Україні вплини на ціни на різні товари

Дефіцит бензину вдарить по всім цінам / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через бензинову кризу в Україні можуть подорожчати і інші товари та послуги, оскільки це напряму впливає на логістику.

Про це заявив експерт ринку пального, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у інтерв’ю "Сьогодні".

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За його словами, подорожчання тих чи інших товарів залежить від того, яку частку паливо займає у їх виробництві і продажі.

Наприклад транспортна галузь дуже чуттєва до ціни палива і це напряму відображається на тарифах для пасажирів, а аграрна – трохи менше, ще менше паливна складова у продуктових мережах.

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"Важко сказати, але те, що штовхає ціни до гори – це однозначно", – каже Куюн.

Що буде на АЗС найближчим часом

Засновник Prime Group Дмитро Леушкін розповів у ексклюзивному коментарі "Сьогодні", що найближчим часом на заправках не стане більше пального.

Наразі аграрії та бізнес зараз формують попит на оптові партії і скуповують їх, бо бояться не встигнути зробити всі необхідні польові роботи.

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Імпорт хоч і зростає, але все ще перевищує пропозиці, тож коли криза закінчиться – важко сказати.

Більшість експертів упевнена, що до кінця травня черги на АЗС зменшаться, а через два місяці повністю налагодиться нова логістика.

Із цінами ситуація теж непроста, доки не вщухне дефіцит вони коливатимуться в діапазоні 55-70 грн за літр.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається із цінами на паливо на АЗС і розповідали, яку схему заробітку на бензиновій кризі вигадали шахраї.