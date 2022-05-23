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По 70 грн за литр: где в Украине продают горючее по космическим ценам

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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23 мая, 09:55
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Рассказываем, как некоторые АЗС пытаются нажиться на бензиновом кризисе, и как на это реагирует государство
Как АЗС нарушают правила во время бензинового кризиса
Как АЗС нарушают правила во время бензинового кризиса / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине все еще продолжается бензиновый кризис. Правительство отпустило цены на топливо, и АЗС могут сами их устанавливать, однако суммы не должны быть чрезмерно высокими. Однако в Госпродпотребслужбу поступают жалобы о нарушении таких условий.

Так, в одной из областей дизтопливо продавали за 70 грн/литр. Об этом сообщили в пресс-центре службы.

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Среди нарушений не только завышенные цены

После того, как государство отпустило цены на горючее, Госпродпотребслужба, военные администрации и Нацполиция могут проводить проверки заправок.

В Черновицкой области во время одной из таких проверок на заправках одной из сетей АЗС обнаружили, что клиентам продавали дизтопливо по 70 грн за литр. Это значительно завышенная цена. Как передают в пресс-службе, с 22 мая после этой проверки АЗС уже не реализует горючее.

Украинцы жалуются не только на высокие цены, а и другие нарушения на АЗС. В частности, следующие:

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  • отсутствие расчетных документов;
  • отказ в свободном выборе средств расчета и т.д.

"Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия", – говорится в сообщении.

Какие цены на заправках

Как писали "Сегодня", на разных заправках А-95 стоит51 грн, 39,86 грн или его нет в наличии. На некоторых АЗС также нет А-92, а некоторые продают его 43,99 грн и 50 грн.

На дизтопливо цены такие: 57 грн, 54,99 грн и 42,31 грн.

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Что будет на АЗС в ближайшее время

Основатель Prime Group Дмитрий Леушкин рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня", что в ближайшее время на заправках не станет больше горючего.

Сейчас аграрии и бизнес формируют спрос на оптовые партии и скупают их, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.

Импорт хоть и растет, но все еще превышает предложение, и когда кризис закончится – трудно сказать.

Большинство экспертов уверены, что до конца мая очереди на АЗС уменьшатся, а через два месяца полностью наладится новая логистика.

С ценами ситуация тоже непростая, пока не утихнет дефицит, они будут колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр.

Также вместе с экспертом "Сегодня" рассказывали, как бензиновый кризис в Украине повлияет на цены на разные товары. Читайте также, какая ошибка произошла на одной из заправок WOG, и кому теперь выплатят компенсации.

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