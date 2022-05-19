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Бензиновый кризис ударит по всем ценам – что подорожает больше всего

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 мая, 14:47
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Эксперт рассказал, как бензиновый кризис в Украине повлияет на цены на разные товары
Дефицит бензина ударит по всем ценам
Дефицит бензина ударит по всем ценам / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Из-за бензинового кризиса в Украине могут подорожать и другие товары и услуги, поскольку это напрямую влияет на логистику.

Об этом заявил эксперт рынка горючего, директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в интервью "Сегодня".

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По его словам, подорожание тех или иных товаров зависит от того, какую часть топлива занимает в их производстве и продаже.

Например транспортная отрасль очень чувствительна к цене топлива и это напрямую отражается на тарифах для пассажиров, а аграрная – чуть меньше, еще меньше топливная составляющая в продуктовых сетях.

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"Трудно сказать, но то, что это толкает цены вверх – это однозначно", – говорит Куюн.

Что будет на АЗС в ближайшее время

Основатель Prime Group Дмитрий Леушкин рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня", что в ближайшее время на заправках не станет больше горючего.

Аграрии и бизнес сейчас формируют спрос на оптовые партии и скупают их, потому что боятся не успеть сделать все необходимые полевые работы.

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Импорт хоть и растет, но все еще превышает предложение, так что когда кризис закончится – трудно сказать.

Большинство экспертов уверены, что до конца мая очереди на АЗС уменьшатся, а через два месяца полностью наладится новая логистика.

С ценами ситуация тоже непростая, пока не утихнет дефицит, они будут колебаться в диапазоне. 55-70 грн за литр.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с ценами на топливо на АЗС и рассказывали, какую схему заработка на бензиновом кризисе придумали мошенники.

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