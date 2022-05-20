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Бензиновый кризис в мемах: как соцсети реагируют на дефицит топлива в Украине

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 мая, 19:41
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Показываем, как шутят пользователи интернета в Украине над злободневной темой
Коротко о народном творчестве на фоне нехватки горючего
Коротко о народном творчестве на фоне нехватки горючего / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

Дефицит топлива побуждает украинцев взглянуть на ситуацию под другим углом. Речь, конечно же, о славном юморе в соцсетях.

Редакция "Сегодня" промониторила соцсети и предлагает узнать, как украинцы шутят над нехваткой бензина на АЗС.

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Украинские водители сейчас с ностальгией вспоминают времена разгара карантина из-за пандемии COVID-19, когда единственной проблемой было отсутствие маски на лице.

О дефиците бензина в мемах
О дефиците бензина в мемах / Фото: EnKorr

Горючее без ограничений и очередей к заправкам на несколько метров, похоже, стало несбыточной мечтой даже для высших сил.

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О дефиците бензина в мемах
О дефиците бензина в мемах / Фото: EnKorr

В условиях дефицита горючего, в Украине вырос спрос на электромобили. Говорят, что такой ажиотаж может вызвать еще один дефицит, теперь на рынке электрокаров, поэтому владельцы таких авто действительно могут только радоваться своей предусмотрительности.

О дефиците бензина в мемах
О дефиците бензина в мемах / Фото: Facebook

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Цены на бензин и дизель в сетях заправок растут как на дрожжах. Этому способствовала, в частности, и недавняя отмена госрегулирования, так что трейдеры сейчас вообще не ограничены в том, какую стоимость могут заломить за литр горючего.

О дефиците бензина в мемах, Facebook
О дефиците бензина в мемах, Facebook

Нефтяное эмбарго против России было одним из самых действенных способов остановить войну в Украине. Жаль только, что страны ЕС не понимают того, что понимают создатели мемов в сети.

О дефиците бензина в мемах, Facebook
О дефиците бензина в мемах, Facebook

С другой стороны, в ежедневном обиходе использование авто и, соответственно, бензина, не всегда оправдано. В магазин за хлебом или к подруге в соседний микрорайон можно дойти на своих двоих. Погодные условия этому способствуют, к тому же тело будет в тонусе.

О дефиците бензина в мемах, Telegram
О дефиците бензина в мемах, Telegram

Нет авто – не нужно прокладывать новые дороги. Все логично (на самом деле не очень).

О дефиците бензина в мемах, Facebook
О дефиците бензина в мемах, Facebook

Историческое событие всегда актуально.

О дефиците бензина в мемах, Facebook
О дефиците бензина в мемах, Facebook

Каждая эпоха имеет своих героев. Мажором быть уже немодно, модно иметь друга или родственника на заправке. Верхушка пирамиды – когда ты сам собственник АЗС.

О дефиците бензина в мемах, Memagram
О дефиците бензина в мемах, Memagram

Любимая половинка должна понимать и поддерживать с полуслова. Идеально.

О дефиците бензина в мемах, Memagram
О дефиците бензина в мемах, Memagram

Альтернативные виды транспорта стали актуальны, как никогда. Звездное время для защитников окружающей среды.

О дефиците бензина в мемах, Goni Memes
О дефиците бензина в мемах, Goni Memes

Строгие будни украинских водителей. Покупка горючего скоро будет признаком олигарха.

О дефиците бензина в мемах, Facebook
О дефиците бензина в мемах, Facebook

Цены без границ?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива В ближайшее время. Эксперт убежден, что отмена государственного регулирования цен была плохим шагом, который приведет к ряду проблем.

Поскольку трейдеры теперь ничем не ограничены, они могут выставить любой ценой даже 100 грн за литр бензина. Украинцы от этого не выиграют, а бюджет и подавно, потому что кроме 7% НДС, компании больше не платят налоги. Источник снабжения также один – западная граница, поэтому и ценовой конкуренции нет, зато спекуляций на рынке станет больше.

Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только АЗС, но и вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.

Узнайте, каких мошеннических схем на заправках нужно остерегаться украинцам, а также что такое бензин M95, который так заинтересовал интернет-пользователей и где его купить в Украине.

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