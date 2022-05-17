Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚽ Эмполи – Украина: онлайн ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

Дефицит топлива в разгаре: украинцы страдают от новых схем на заправках

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 мая, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Все больше украинцев жалуются на недобросовестных работников АЗС и махинации с топливом
Водителям следует быть готовыми к любым неожиданностям
Водителям следует быть готовыми к любым неожиданностям / Фото: Getty Images, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Пока ситуация с наличием бензина и дизеля на заправках нестабильна, отдельные сети АЗС решили на этом подзаработать.

Водители часто встречают различные схемы, связанные с реализацией топлива, уклонением от уплаты налогов, завышением цен. Редакция "Сегодня" собрала несколько историй от тех, кто пострадал в результате неправомерной деятельности бизнеса.

Реклама

Схема с топливом

Волонтер Павел Утвенко рассказал, как он "удачно" заехал заправиться на АЗС в Киеве. На стелле были нули, а фактически в сети дизель продавали по 65 грн/л. Выяснилось, что на кассе принимают только наличные деньги и только без сдачи, то есть купить надо либо 10 литров за 650 грн, либо 20 литров за 1300 грн.

"Даю 650 грн и кассир при мне сканирует один из пачки талонов, которые у нее на столе, и выбивает чек. Я вижу его и прошу, мне отказывают. Начинаю сабантуйчик, потому что понимаю, что разницу цены купон-наличка они кладут себе в карман", – отметил Павел Утвенко.

Однако на этом конфликт не завершился. Когда уже после оплаты мужчина вернулся к автомобилю, на колонке писало, что 10 литров залиты в бак, а по факту – нет. В просьбе залить в бак дизель или вернуть деньги ему отказали, поэтому на место вызвали полицию.

Реклама

"Люди в очереди прозрели и развернулись. Заправку при мне закрывают на сервис. К чему эта история. Это мародерство во время войны. Воровство. Финансовые черные операции", – подчеркнул Павел Утвенко.

Волонтер добавил, что рассчитывает на полицию Киева, но если правоохранители не помогут, будет честное решение в условиях военного положения.

Павел Утвенко рассказал о схеме на АЗС: смотрите видео

Реклама

Схема с чеками

Водитель из Одессы Игорь Мацкер рассказал в соцсетях о другой схеме на местных заправках. Одна из известных сетей АЗС сбывает топливо по одной цене, а в чеке для налоговой пробивает другую.

К примеру, в конкретном случае в чеке цена на дизель указана 44,74 грн/л. Но расчет происходит безналично через приложение, и уже в приложении литр того же топлива продают по 52,99 грн.

Украинцы обычно покупают 10-20 литров топлива, так что с одного клиента возьмут не 447-889 грн, а 529-1059 грн. То есть, разница составляет 82-170 грн с человека.

"Кому-то потом нужен будет отчет по чекам, и будет сложно. Кому война, а кому – мать родная", – возмутился одессит.

Штрафы для нарушителей

Во время войны в Украине государственные органы были вынуждены приостановить проверки. Однако, учитывая многочисленные махинации, Госпродпотребслужба и Госэкоинспекция снова в работе. Осуществляют внеплановые проверки на АЗС для выполнения поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля и по заявкам украинцев.

По результатам проверок в 2022 году было выявлено, что на 73% заправок нарушали ценовую дисциплину. Речь идет о 87 заправках, которые успели посетить работники Госпродпотребслужбы в разных областях Украины.

Нарушителей оштрафовали на 2,5 млн грн и составили 49 предписаний о выполнении законных требований по приведению цен к рекомендованным государством. К административной ответственности привлечено 98 чиновников, на которых наложено более 200 тыс. грн штрафов.

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего нужно опасаться украинцам на рынке топлива, ведь в связи с дефицитом участились различные мошеннические схемы. Эксперт также рассказал, могут ли заправки выставлять более высокие цены на топливо, чем разрешает государство

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,48 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30110.66

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2057.21

Litecoin (LTC)

72.87

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять