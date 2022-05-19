Тренд на електрокари: українці активно змінюють авто на тлі нестачі пального

Представник компанії-імпортера авто розповів про попит на машини під час дефіциту пального

Українці все активніше купують електромобілі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на пальне в Україні стрімко зростають, а дефіцит, схоже, ще не скоро зникне, тож деякі водії вирішують змінити вид транспорту.

Редакція "Сьогодні" поспілкувалася з CEO компанії Car Import Ігорем Добрянським та розпитала про тенденції на ринку.

Реклама

Розмитнення авто зі США

Компанія доставляє автомобілі до України з США "під ключ". Консультують при виборі, допомагають викупити на аукціоні, розмитнити й передати клієнтові. За словами Ігоря Добрянського, останніми роками українці щороку купують 50-60 тис. авто зі Сполучених Штатів.

Ціни на американські автомобілі разом із розмитненням стартують від 4500 доларів, залежно від року випуску, марки, моделі та пробігу. Ще 500 доларів доведеться заплатити за послугу зі замовлення авто.

"У зв’язку з "нульовим" розмитненням під час воєнного стану попит на послугу зріс, але є складнощі з доставкою. Раніше ми доставляли в порт Одеси, а звідти – клієнтам по всій Україні. Зараз доставляємо у європейські порти та веземо в Україну", – пояснив керівник Car Import.

Попит на електромобілі

Паливна криза, ціни на пальне та величезні черги на АЗС спонукали українців частіше купувати електрокари. В середньому замовлення на електромобілі зі США зросли на 30%.

Реклама

Ігор Добрянський додав, що людей цікавлять авто зі США через маленькі пробіги та гарні комплектації, порівняно з європейськими. У Європі 5- або 6-річний автомобіль має пробіг понад пів мільйона кілометрів, тож моторесурс в таких авто майже вичерпаний.

"Тому Америка завжди буде в пріоритеті для клієнтів, які бажають купити гарне і надійне авто за помірні кошти", – резюмував директор компанії.

Дефіцит електрокарів

Експерти авторинку наголошують, що війна та нестача пального в Україні можуть створити ще один дефіцит. Продажі електромобілів різко зросли, салони реалізують авто, що не потребують бензину, за тиждень.

До нестачі електрокарів може призвести не лише ситуація з бензином. Морські порти заблоковані від початку повномасштабного вторгнення РФ, а саме через них здебільшого завозили електроавто до країни. На складах запасів майже не залишилось, а використовувати альтернативні шляхи – дорого.

Реклама

Як пояснив директор інформаційно-аналітичної групи Auto-Consulting Олег Омельницький, велика частина таких авто прибувала в Україну з Китаю через морські порти. Коли будуть нові постачання – невідомо, оскільки компанії не знають, куди везти, а також вартість логістики висока.

Раніше "Сьогодні" писали, що після скасування держрегулювання цін на пальне українцям слід приготуватися не лише до підвищення вартості нафтопродукції, а й до здорожчання в усіх сферах, що пов’язані з логістикою. Водночас у Японії розробили революційні шини для авто.