Бензин, о котором все говорят: что такое М95, где его искать и за сколько купить

Рассказываем о том, что такое бензин М95, который сейчас в трендах поисковиков, и где его можно купить в Украине

Рассказываем о том, что такое трендовый М95 и где его найти / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

В условиях дефицита топлива украинцы все больше интересуются альтернативами привычным дизелю, бензину А-92 и А-95. Одной из них является Mustang 95, известный также как бензин М95. Информацию о нем активно ищут в сети.

Редакция "Сегодня" рассказывает, что такое Mustang 95, где продают популярный в трендах М95 в Украине и сколько он стоит.

Реклама

Новая технология

Mustang – это элитный вид бензина, который продается не везде в Украине. Грубо говоря, это улучшенный А-95, к которому добавили присадки для улучшения работы двигателя. Поскольку это премиальный вид горючего, раньше на него ставили цену выше обычного А-95.

Особенность Mustang 95 заключается в новой технологии очистки, способствующей лучшей работе двигателя. Бензин М95 был разработан совместно с немецким химическим концерном BASF. Этот вид бензина отвечает стандарту Евро 4. Mustang 95 поставляется с нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Греции, Литвы Польши.

Свойства М95

Производители заявляют, что среди дополнительных технологических свойств М95, главное – это защита деталей двигателя от образования нагара.

Реклама

Кроме этого, специалисты рассказывают о повышенной эффективности сгорания горючего, защите от коррозии, сниженном уровне вредных выбросов и уменьшении расхода топлива.

Где и за сколько продают?

Mustang 95 в Украине продают только в сети автозаправочных станций WOG. Узнать его можно по специальному маркеру. Зелёный цвет означает, что бензин настоящий. Если его смешать с чем-нибудь другим, цвет исчезнет.

20 мая на АЗС по Украине его продают по 52 грн/л. Купить можно через фирменное приложение, при наличии карты лояльности PRIDE.

Реклама

Цены на WOG

Аналоги на других АЗС

В то же время водители сравнивают М95 с горючим Pulls 95 и Ventus 95 в других сетях. Обновленный Pulls 95 продается на заправках OKKO по 52 грн/л.

Бензин Ventus 95 реализуют в сети KLO – это нефтепродукт литовского завода Оrlen. Поставки поступают из Румынии, Польши и Молдовы.

Можем ли платить по 100 грн за литр?

Ранее редакция "Сегодня" расспросила заместителя директора Научно-технического центра "Психея" Геннадия Рябцева о том, чего ожидать на рынке топлива в ближайшее время. Эксперт убежден, что государство сделало хуже для украинцев, когда отменило регулирование цен.

По его словам, теперь трейдеров ничего не сдерживает и цена за горючее может быть любой, даже 100 грн/л. Они не платят налоги, кроме 7% НДС, никто не контролирует ни цену, ни качество, ни безопасность продукции.

Ценовая конкуренция на рынке тоже отсутствует. Сейчас операторы везут ресурс фактически из одного источника – через западную границу. Спекуляций, торговли вне кассовых аппаратов и разнообразных схем на рынке также прибавится.

Учитывая дефицит горючего, рост цен следует ожидать не только АЗС, но и вообще везде. Прежде всего, это касается сферы общественного транспорта и продуктов первой необходимости, которые напрямую зависят от перевозок и горючего.

В очередной раз Украине подала руку помощи соседняя Польша, которая пообещала передать из своих запасов 25 тыс. тонн бензина. Первые поставки начнут поступать с 23 мая. Узнайте, какие новые схемы начали действовать на заправках на фоне дефицита горючего.