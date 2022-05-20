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Бензиновая лихорадка атакует Украину: методы лечения и сроки выздоровления

Успокоительная статья
Алексей Сысоев Алексей Сысоев Креативный лидер Segodnya.ua
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20 мая, 06:00
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Без нагнетания ищем "свет в конце заправки" и коротко рассказываем, когда закончится бензо-бум. Не паникуем! Заправляемся… терпением и позитивом.
Предлагаем информационную вакцину от бензиновой лихорадки.
Предлагаем информационную вакцину от бензиновой лихорадки. / Фото: Коллаж: Сегодня

Новые правила на АЗС привели к тому, что рынок топлива начал сходить с ума. Украинские водители в панике, все нервные и готовы растерзать друг друга на заправках.

С широко выпученными глазами люди разметают даже самое дорогое топливо, в том числе и бензин М95 (ниже – Справка о том, что оно такое).

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Пока не поздно, рекомендуем принять нашу информационную вакцину, иначе бензиновая лихорадка добьет ваши последние нервы.

Доза 1. Мысли на АЗС

Прежде чем узнать правду о сроках возвращения горючего в Украину, расслабьтесь и постарайтесь улыбнуться, представив себя на месте водителя, оставившего этот комментарий, стоя в очереди на АЗС:

Типичные мысли украинца, стоящего в очереди на заправке.
Типичные мысли украинца, стоящего в очереди на заправке.

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Если это вас не улыбнуло, посмотрите, как активизировались бензиновые мошенники и не попадайтесь на их смешные уловки:

Забавная схема бензинового "разводняка" в Телеграме.
Забавная схема бензинового "разводняка" в Телеграме.

Доза 2. Правда о наличии бензина на заправках и ценах

Наши журналисты опросили с десяток экспертов по поводу бензинового кризиса. Почти все уверены: до конца месяца (мая!) бензин вернется почти на все АЗС, а очереди станут заметно меньше. Стабилизируется же ситуация в июле, когда наладится новая логистика.

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Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн – пожалуй, самый авторитетный эксперт по топливу в Украине, объясняет ситуацию так:

Трейдеры законтрактовали необходимые ресурсы, но не могут их довезти из европейских портов, НПЗ, нефтебаз в Украину. Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Месяца два...

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время, когда на рынке все еще будет наблюдаться дефицит топлива (до конца мая), стоимость литра бензина и дизеля будет колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр. С июня цены постепенно пойдут вниз.

А вот так думают украинцы. Проголосовали 15 850 человек.
А вот так думают украинцы. Проголосовали 15 850 человек.

Бустерная доза. Природа восстанавливается

Давайте искать плюсы даже в кризисах. И главный из них – перед носом, который уже не вдыхает ароматы выхлопных газов!

Чем меньше бензина – тем меньше машин на дорогах – тем чище воздух, которым будут дышать наши дети… Природа восстанавливается благодаря бензиновому кризису! (Здесь должен быть смайлик. Представьте его).

Справка "Сегодня"

Что такое бензин М95

Для тех, кто дочитал, маленький интеллектуальный бонус – знание. Сейчас в гугле один из популярных запросов: "что такое бензин М95". Объясняем!

Это элитный вид бензина – Mustang. Его продает одна из заправочных сетей. Есть и аналоги в других сетях – Pulls 95 и Ventus. По сути, это улучшенный А-95 за счет специальных присадок, которые улучшают работу двигателя. На этот бензин можно было ставить цену выше, чем на обычный А95.

Не паникуем! Все будет Украина!

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