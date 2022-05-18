Будем платить 100 грн за литр? К чему приведет отмена госрегулирования цен на топливо

Рассказываем вместе с экспертом, какой прогноз по поводу рынка топлива в Украине на ближайшее время

Украинцев ожидает масштабная волна подорожания / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

17 мая вечером Кабинет министров Украины временно отменил государственное регулирование цен на топливо, чтобы разрешить ситуацию с дефицитом.

Редакция "Сегодня" пообщалась с заместителем директора Научно-технического центра "Психея" Геннадием Рябцевым и узнала, почему от такого решения в выигрыше будут только трейдеры, а простым украинцам будет только хуже.

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Почему отмена была плохим решением?

По словам эксперта, отмена госрегулирования цен на топливо принесет дополнительные проблемы, ведь теперь трейдеров ничего не сдерживает. Они не платят налоги, кроме 7% НДС, никто не контролирует ни цену, ни качество, ни безопасность продукции.

"Представьте ничем не ограниченный бизнес, продающий товар, который нужен всем и от которого никто не может отказаться. Что делает подобный бизнес? Устанавливает такую наценку, которая выгодна исключительно ему и позволяет получать сверхприбыли", – подчеркнул Рябцев.

Заместитель директора Психеи добавил, что ценовая конкуренция на рынке также отсутствует. Сейчас операторы везут ресурс фактически из одного источника – через западную границу. Спекуляций, торговли вне кассовых аппаратов и разнообразных схем на рынке также прибавится.

"Все будет дорожать, а качество и безопасность будут ниже плинтуса", – отметил эксперт.

Вырастут цены на все

Наличие горючего влияет на все сферы жизни украинцев. По словам Геннадия Рябцева, рост цены на бензин и дизель приведет к росту стоимости:

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коммерческих перевозок;

общественных перевозок;

продуктов первой необходимости, которые тоже необходимо перевозить.

"Потом инфляция выйдет за прогнозные показатели и выходит, что государство должно работать на сверхприбыли двух десятков трейдеров", – добавил он.

Поскольку никаких ограничений для продавцов горючего сейчас нет, то и правительство не должно надеяться на предельные цены 52-58 грн/л. Цены могут быть любыми, вполне реальный вариант даже 100 грн/л.

"Трейдеры ничем не ограничены вообще. Их никто не контролирует, поэтому зачем им увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Они будут удерживать сверхприбыли как можно дольше", – подчеркнул Рябцев.

Следовательно, надеяться на исчезновение дефицита топлива в Украине, еще и быстро, после отмены госрегулирования не стоит. Более того, слова представителей Кабмина о наказании нарушителей выглядят нереалистично, ведь нет оснований штрафовать трейдеров, если все ограничения государство само убрало.

Какие спекуляции на рынке?

Ранее редакция "Сегодня" пообщалась с директором Консалтинговой группы "А-95" Сергеем Куюном и расспросила, чего именно нужно остерегаться украинцам на фоне дефицита топлива.

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По словам эксперта, один из современных трендов – реализация так называемых талонов. Это инструмент, обычно используемый для обеспечения горючим корпоративных клиентов – бизнеса, муниципальных органов, военных. Они покупают бензин и дизель по безналичному счету.

Обычно фирма покупает определенное количество талонов для себя, но часть продает "физикам" на рынок. Такая схема действовала и до войны, но в меньших масштабах. Нюанс в том, что мошенники часто продают недействительные талоны, которые можно проверить только непосредственно на заправке или в офисах продающих их компаний.

Еще одна проблема, возникающая во время дефицита – снижение качества продукции, потому что появляется много подделок – спиртосодержащих бензинов с отметками "эко" или "альтернативное топливо". Такой бензин долго нельзя хранить, потому что он расслаивается и может существенно повредить авто.

Ранее "Сегодня" писали, что цены на горючее в украинских сетях АЗС снова пробили потолок. Украинские АЗС начали заключать первые соглашения на поставку топлива с нерегулируемыми ценами: стоимость одного литра колеблется от 52 до 70 грн, автогаз продают по 39 грн/л.