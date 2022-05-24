АЗС в смартфоне: как найти заправку с топливом и купить бензин по безналу

Мы проанализировали приложения топливных сетей для смартфонов и разбирались, какие из них позволяют приобрести топливо, а какие показывают заправки с наличием горючего

Как работают приложения для смартфонов от крупнейших сетей АЗС / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Топливный кризис в Украине продолжается. Для того, чтобы заправить машину вожделенными литрами бензина, дизеля или газа, водители продолжают часами стоять в очередях. Правда, некоторые АЗС уже начали продавать топливо в приложениях для мобильных телефонов и иногда отоварить его можно, даже если на стелах АЗС значатся нули.

"Сегодня" разбирались с функционалом приложений для смартфонов от крупнейших сетей АЗС.

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Как мы оценивали

Скажем сразу, что мы не претендуем на какую-то долгосрочную объективность. Дело в том, что до топливного кризиса каждая сеть проводила свою политику лояльности к клиентам, которая изменилась после того, как с заправок исчез бензин.

Теперь ряд АЗС убрали скидки для постоянных клиентов, кто-то заморозил накопленные ранее литры, а кто-то и вовсе плюнул на поддержку программного обеспечения. Все понимают, что идет война и возвращение к нормальному ведению бизнеса возможно будет только после победы.

Поэтому мы оценивали функционал приложений для смартфонов только с точки зрения покупок бензина или дизеля здесь и сейчас, наличия актуальной карты работающих АЗС и соответствия информации действительности.

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Все, что мы пишем было проверено на личном опыте, на телефоне с операционной системой Android. Все сети мы расположили в алфавитном порядке, чтобы не выделять кого-то отдельно.

БРСМ

Функционал приложения сети БРСМ может показаться достаточно неплохим. Во-первых, в нем есть возможность приобрести топливо. Правда, срок действия такой покупки всего двое суток. То есть, даже если вы стоите в очереди за бензином, то покупать его опасно. Бензин может закончиться прямо перед вами и вам придется искать новую заправку этой сети, чтобы отоварить виртуальные литры.

Во-вторых, в приложении есть карта с указанием наличия того или иного вида топлива и его ценой. Но она не совпадала с информацией в телеграмм-каналах о наличии бензина на заправках. Хотя информация о ценах является актуальной.

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Автор не имел возможности лично проверить все АЗС сети, но на одной из них видел расхождение реальной картины и информации из приложения. Стоит отметить, что в закладке каждой АЗС есть телефон оператора. Можно звонить и уточнять информацию.

Energy

Это приложение объединяет информацию сразу нескольких сетей, так называемой группы Приват (Авиас, ANP и т.п.). Из хорошего – в нем можно купить виртуальные литры. Об ограничениях по сроку ничего не сказано.

Виртуальная карта АЗС тоже работает. Отдельно отметим, что оранжевым обозначены АЗС, где есть в наличие газ. А вот найти заправки с наличием бензина нам не удалось. Возможно, в этот день нигде и не было в наличие бензина и дизельного топлива.

KLO

Приложением этой сети АЗС автор пользовался еще до начала топливного кризиса. Поэтому может сравнить функционал до и после начала войны. 24 февраля пришло сообщение о том, что была отключена система лояльности.

После этого в приложении очень плохо обновлялась информация о наличие топлива на АЗС. Фактически в нем можно узнать, где физически расположены заправки, но информация о наличие топлива и ценах не актуальна.

Например, в приложении говорится о том, что на столичной АЗС по адресу пр. Бажана, 1Д есть все виды топлива, а бензин euro95 можно приобрести по 36,94 грн за литр. Да и круглосуточный режим работы, указанный в приложении, наталкивает на мысль, что последние обновления были еще до введения в столице комендантского часа.

От себя добавлю, что начиная с конца апреля на этой заправке я не видел топлива в свободной продаже. На этой АЗС можно было отоварить разве что талоны.

OKKO

Приложение Fishka несколько недель назад прекратило продажу топлива через приложение и пока что не возобновила его.

Из плюсов, при наличии приложения можно заправить или 15 или 30 литров топлива за одну заправку. Объем зависит от того, насколько долго вы заправлялись на ОККО ранее.

"Чем дольше вы с ОККО, тем выше лимит для вас настроен. Не забудьте перед заездом на АЗК проверить ваш лимит в приложении Fishka. Лимит действует на одну заправку. В следующий раз можно заправиться через 3 часа, но не более 3 раз в сутки", – сообщили в компании.

На карте в приложении можно узнать, на каких заправках точно нет топлива в свободной продаже. На тех, где топливо бывает указан лимит отпуска и сноска, что при уменьшении остатков ниже критических, продажа приостанавливается.

Shell

Зарегистрироваться в этом приложении у нас так и не получилось. Автор несколько раз пытался пройти процедуру регистрации, один раз даже был получен код авторизации, но в дальнейшем сервер присылал сообщение, типа "Упс! Что-то пошло не так."

Socar

Приложение этой компании показывает наличие топлива на заправках. Правда, в этот день в столице только на одной АЗС, по сообщению приложения, было в наличие дизельное топливо. Приобрести виртуальные литры в приложении не представляется возможным.

UPG

Приложение этой сети я установил непосредственно на АЗС на трассе Киев-Чоп. Дело в том, что клиентам без идентификации наливали по 10 литров топлива, а владельцам приложения – по 20 литров.

В приложении есть карта АЗС, с указанием наличия топлива. Правда, обновляется она не очень оперативно. Несколько раз я приезжал на заправку, где было указано наличие бензина, но он там уже к моменту моего приезда несколько часов как заканчивался.

Купить виртуальные литры в приложении было невозможно. Похоже, функция временно отключена.

WOG

В приложении Pride можно купить виртуальные литры топлива. Правда, в последнее время водители жалуются на то, что сеть начала отпускать виртуальные литры в бак в общей очереди с теми водителями, которые заправляются за наличность. То есть, при покупке виртуального топлива на карту можно разве что зафиксировать его цену на какое-то время. Других преимуществ такая покупка не дает.

Карта АЗС в приложении тоже присутствует. Правда, стоит отметить, что пользоваться ею не очень удобно. Но проверить наличие топлива на ближайшей АЗС можно.

Ранее мы писали о том, когда на заправках может появиться бензин. О том, каким будет курс доллара в ближайшее время, читайте здесь.