Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🎬 Канни 2022 ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

АЗС у смартфоні: як знайти заправку з пальним і купити бензин безготівково

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 травня, 17:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ми проаналізували програми паливних мереж для смартфонів та розбиралися, які з них дозволяють придбати пальне, а які показують заправки з його наявністю
Як працюють програми для смартфонів від найбільших мереж АЗС
Як працюють програми для смартфонів від найбільших мереж АЗС / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Паливна криза в Україні продовжується. Для того, щоб заправити машину літрами бензину, дизеля або газу, водії продовжують годинами стояти в чергах. Щоправда, деякі АЗС вже почали продавати паливо у додатках для мобільних телефонів і іноді отоварити його можна, навіть якщо на стелах АЗС значаться нулі.

"Сьогодні" розбиралися з функціоналом програм для смартфонів від найбільших мереж АЗС.

Реклама

Як ми оцінювали

Скажімо, що ми не претендуємо на якусь довгострокову об'єктивність. Справа в тому, що до паливної кризи кожна мережа проводила свою політику лояльності до клієнтів, яка змінилася після того, як із заправок зник бензин.

Тепер низка АЗС прибрали знижки для постійних клієнтів, хтось заморозив накопичені раніше літри, а хтось взагалі плюнув на підтримку програмного забезпечення. Усі розуміють, що йде війна і повернення до нормального ведення бізнесу можливе лише після перемоги.

Тому ми оцінювали функціонал додатків для смартфонів тільки з погляду покупок бензину або дизеля тут і зараз, наявності актуальної карти АЗС, що працюють, і відповідності інформації дійсності.

Реклама

Все, що ми пишемо, було перевірено на особистому досвіді, на телефоні з операційною системою Android. Всі мережі ми розташували за абеткою, щоб не виділяти когось окремо.

БРСМ

Функціонал програми мережі БРСМ може здатися досить непоганим. По-перше, у ньому є можливість придбати пальне. Щоправда, термін дії такої покупки лише дві доби. Тобто навіть якщо ви стоїте в черзі за бензином, то купувати його небезпечно. Бензин може закінчитися прямо перед вами і вам доведеться шукати нову заправку цієї мережі, щоб отоварити віртуальні літри.

По-друге, у додатку є карта із зазначенням наявності того чи іншого виду палива та його ціною. Але вона не збігалася з інформацією у телеграм-каналах щодо наявності бензину на заправках. Хоча інформація про ціни є актуальною.

Реклама

Автор не мав можливості особисто перевірити всі АЗС мережі, але на одній із них бачив розбіжність реальної картини та інформації з програми. Варто зазначити, що у закладці кожної АЗС є телефон оператора. Можна дзвонити та уточнювати інформацію.

Energy

Ця програма поєднує інформацію відразу кількох мереж, так званої групи Приват (Авіас, ANP тощо). Із хорошого – у ньому можна купити віртуальні літри. Про обмеження терміном нічого не сказано.

Віртуальна карта АЗС також працює. Окремо зазначимо, що помаранчевим позначені АЗС, де є газ. А ось знайти заправки із наявністю бензину нам не вдалося. Можливо, цього дня ніде і не було в наявності бензину та дизельного пального.

KLO

Додатком цієї мережі АЗС автор скористався ще до початку паливної кризи. Тому може порівняти функціонал до початку війни. 24 лютого надійшло повідомлення про те, що було відключено систему лояльності.

Після цього у додатку дуже погано оновлювалася інформація про наявність пального на АЗС. Фактично в ньому можна дізнатися, де фізично розташовані заправки, але інформація про наявність пального та ціни не актуальна.

Наприклад, у додатку йдеться про те, що на столичній АЗС за адресою пр. Бажана, 1Д є всі види пального, а бензин euro95 можна придбати за 36,94 грн за літр. Та й цілодобовий режим роботи, зазначений у додатку, наштовхує на думку, що останні оновлення були ще до запровадження у столиці комендантської години.

Від себе додам, що з кінця квітня на цій заправці я не бачив палива у вільному продажу. На цій АЗС можна було отоварити хіба що талони.

OKKO

Програма Fishka кілька тижнів тому припинила продаж палива через програму і поки що не відновила її.

З плюсів, за наявності програми можна заправити або 15 чи 30 літрів палива за одну заправку. Обсяг залежить від того, як довго ви заправлялися на ОККО раніше.

"Чим довше ви з ОККО, тим вище ліміт для вас налаштований. Не забудьте перед заїздом на АЗК перевірити ваш ліміт у додатку Fishka. Ліміт діє на одну заправку. Наступного разу можна заправитися через 3 години, але не більше 3 разів на добу" , – повідомили у компанії.

На карті в додатку можна дізнатися, на яких заправках немає палива у вільному продажу. На тих, де паливо буває зазначений ліміт відпустки та виноски, що при зменшенні залишків нижче критичних, продаж припиняється.

Shell

Зареєструватись у цьому додатку у нас так і не вийшло. Автор кілька разів намагався пройти процедуру реєстрації, один раз навіть отримано код авторизації, але надалі сервер надсилав повідомлення, типу "Упс! Щось пішло не так."

Socar

Програма цієї компанії показує наявність палива на заправках. Щоправда, в цей день у столиці лише на одній АЗС, за повідомленням програми, було наявне дизельне паливо. Придбати віртуальні літри в додатку неможливо.

UPG

Додаток цієї мережі я встановив безпосередньо на АЗС на трасі Київ-Чоп. Справа в тому, що клієнтам без ідентифікації наливали по 10 літрів палива, а власникам програми – по 20 літрів.

У додатку є картка АЗС із зазначенням наявності палива. Щоправда, оновлюється вона не надто оперативно. Кілька разів я приїжджав на заправку, де було зазначено наявність бензину, але він там уже на момент мого приїзду кілька годин закінчувався.

Купити віртуальні літри в програмі було неможливо. Схоже, функцію тимчасово вимкнено.

WOG

У програмі Pride можна купити віртуальні літри палива. Щоправда, останнім часом водії скаржаться на те, що мережа почала відпускати віртуальні літри у бак загалом із тими водіями, які заправляються за готівку. Тобто, при покупці віртуального палива на карту можна хіба що зафіксувати його ціну на якийсь час. Інших переваг така покупка не дає.

Карта АЗС у додатку також є. Щоправда, варто зазначити, що користуватися нею не дуже зручно. Але перевірити наявність пального на найближчій АЗС можна.

Раніше ми писали про те, коли на заправках може з'явитись бензин. Про те, яким буде курс долара найближчим часом, читайте тут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,18 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
49,00
48,90
56,00
34,00
50,50
50,00
55,00
38,36
50,50
50,00
55,00
38,40
51,99
50,99
56,99
38,97
51,99
50,99
56,99
40,88
52,00
50,00
57,00
-
52,00
-
58,00
42,99
52,00
51,00
57,00
39,97
52,00
51,00
57,00
39,00
-
48,99
54,99
40,24
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29051.1

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1934.75

Litecoin (LTC)

68.01

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти