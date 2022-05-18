Для АЗС изменили правила: когда теперь появится бензин и по какой цене

Эксперты говорят, что раньше спрос ограничивали очереди на заправках, а теперь ограничителем будет выступать цена

Топливо в Украине дорожает / Фото: Коллаж: Сегодня

Почти четыре недели тотального дефицита топлива на заправках понадобилось украинским чиновникам, чтобы понять, что в ситуации, когда бензина и дизеля не хватает, искусственно сдерживать цены на них нет смысла. В таком случае топливо попросту пропадает и уходит на черный рынок. Теперь чиновники ценовые ограничения сняли, но озвучили ценовые ориентиры, которые они надеются, что трейдеры не будут превышать.

"Сегодня" вместе с экспертами выясняли, когда появится бензин на заправках и по какой цене.

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Половинчатое решение

В правительстве, по сути, расписались в собственном бессилии решить проблему топливного рынка при ограничении цен на бензин и дизель. Поэтому во вторник вечером было принято решение снять ограничения на максимальные цены на топливо.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, это было сделано, "чтобы операторы рынка имели возможность насытить его необходимым ресурсом". При этом чиновница заявила, что ожидает, что цены на дизельное топливо не превысят уровень 58 грн/литр, а на бензин – 52 грн/литр.

По словам экспертов, такое решение чиновниками было принято после того, как Юлия Свириденко сама слетала в Польшу и убедилась, что купить достаточное количество топлива в этой стране невозможно. Дело в том, что поляки не имеют на рынке достаточных излишков, чтобы покрывать еще и наши потребности. Поэтому и было дано добро трейдерам искать свободный ресурс по всей Европе. А максимальную цену отменили, ведь привезти бензин, например, из Германии будет стоит куда дороже, чем доставить его же из Польши.

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Но, как видите, ценовые ограничения убрали несколько странно. Максимальную цену отменили, но озвучили свои ожидания от рынка, что он не превысит определенные отметки.

Что ждать на заправках

Эксперты и участники рынка говорят, что в ближайшее время обеспечить озвученные чиновниками максимальные цены не получится. Из-за дефицита топлива бизнес и фермеры выкупали все мелкооптовые партии, что повлекло рост стоимости энергоресурсов.

"Оптовые цены уже неделю не растут, дизель держится на уровне 65-63 грн на бензонорму. Можно сказать, что цены даже немного снизились. Еще неделю назад дизель в опте стоил 70 грн за литр. Нужно понимать, что пока на опте цена будет выше, чем на АЗС, на АЗС топливо не появится", – поясняет основатель Prime Group Дмитрий Леушкин.

По его словам, спрос на оптовые партии топлива сейчас формируют аграрии и бизнес, которые выкупают топливо, опасаясь не успеть провести в срок все необходимые полевые работы.

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"В ближайшие дни топлива как не было так и не будет на АЗС. Дефицит сохранится. Импорт топлива действительно растет, но спрос еще превышает предложение. Со временем сети АЗС, уважающие себя и своих клиентов, будут наполняться, и купить топливо с каждым днем будет все проще", – говорит Дмитрий Леушкин.

Сколько уйдет времени, пока на заправках начнут продавать бензин без ограничений эксперты сказать не могут. Большинство из них говорит, что до конца месяца очереди станут меньше, а через два месяца должна полностью наладиться новая логистика.

"Трейдеры законтрактовали необходимые ресурсы, но не могут их довезти из европейских портов, НПЗ, нефтебаз в Украину. Вопрос решается, те же поляки удивляются нашим темпам, но все равно нужно время. Ожидается, что месяца два. Это при условии, что ничего не случится, а на войне произойти может все что угодно", – говорит директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.

По его словам, ускорить наполнение рынка топливом может ограничение его потребления. Если раньше потребление ограничивали очереди и малые объемы продажи в одни руки, то теперь фактором ограничения станут высокие цены на АЗС.

Участники рынка прогнозируют, что в ближайшее время, когда на рынке все еще будет наблюдаться дефицит топлива, стоимость литра бензина и дизельного топлива будет колебаться в диапазоне 55-70 грн за литр. И только после насыщения рынка, цены пойдут вниз.

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