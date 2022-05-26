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Дефицит все ближе: какие продукты исчезнут с полок из-за оккупантов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 17:56
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Эксперт рассказал, как оккупанты обворовывают украинских производителей
Оккупанты оставят украинцев без овощей
Оккупанты оставят украинцев без овощей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские потребители рискуют остаться без ряда овощей из-за оккупации российскими войсками Херсонской области.

Об этом рассказали эксперты в эксклюзивном материале "Сегодня".

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Оккупанты не пропускают товары на подконтрольную Украине территорию, а массово вывозят наш урожай в аннексированный Крым и буквально отбирают его у фермеров.

"Наша область — аграрный регион, который поставлял овощи всей стране. Сначала оккупанты отрезали временно оккупированную Херсонщину от Украины, а затем заставили продавать овощи за копейки, фактически ограбив. На чужих смертях и горе захватчики радуются дешевым и краденым овощам", – заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь.

Что будет с ценами?

По информации местных изданий, из-за невозможности продать овощи в Херсонской области, цены на них упали до небывалых значений.

На прошлой неделе были такие расценки:

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  • молодая капуста продавалась по 10 грн;
  • редис по 3 грн;
  • огурцы по 10 грн за килограмм.

Это в 3-7 раз дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях.

Увеличить производство херсонских культур пытаются сейчас фермеры из западных областей, в первую очередь речь идет о томатах, перце, баклажанах и луке.

Скорее всего, в этом сезоне придется закупать больше импортной продукции, что сразу же отразится на ценах, такие овощи будут минимум в два раза дороже.

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Также летом украинцы могут остаться без арбузов и дынь, которые традиционно выращиваются в Херсонской области.

"Сегодня" ранее писали, что будет с надвигающимся дефицитом соли в стране, и рассказывали, как эта нехватка повлияет на весь мир.

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