Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Зря развели панику? Почему соль подорожала и хватит ли ее на всех

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, из-за чего в Украине выросла стоимость соли, и почему не стоит паниковать и покупать ее мешками
Что происходит с солью
Что происходит с солью / Фото: Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

Крупнейшее в Европе предприятие по соледобыче ДТ "Артемсоль" остановило работу из-за обстрелов. Это стало одной из причин, почему с прилавков магазинов начала исчезать соль, а цены за килограмм иногда выросли до 90 грн.

О том, что еще повлияло на такую ситуацию с продуктом, рассказал владелец ТМ SOLEVAR и ТМ Солонка Виталий Логинов.

Реклама

Почему цены выросли и хватит ли соли на всех

Предприниматель отмечает, что из-за войны многие предприятия в Украине больше не работают. Кроме того, утрачены склады ритейла. Также из-за войны возникли проблемы с логистикой. Поэтому цены выросли и на товары, и на их производственные составляющие.

К этому прилагается также нагрузка на региональные рынки, потому что многие вынуждены были переехать в другие регионы страны. В конце концов, начался сезон домохозяйств на соленья.

Все эти факторы и привели к тому, что соль в Украине подорожала.

Реклама

В то же время Логинов отмечает, что соли для магазинов хватает. Она есть и на государственных предприятиях, и на уцелевших складах.

Но причина, почему полки заполняются частично, заключается в том, что нужно удерживать баланс и спрос.

"Еще до войны соль на полках была разных стран производителей от морской до Пакистанской, даже хлопьями и с пряностями. Сегодня логистика стала проблемой, закрытые порты, железная дорога, поэтому фактически автотранспорт наше все на сегодня. А это требует времени на доставку и увеличение себестоимости", – отметил Логинов.

Реклама

Он добавил, что потребности людей значительно меньше, чем количество, которое покупают люди в панике.

"Моей семье нужно в месяц 0,5 кг соли. Не нужно скупать и производить нагрузку на рынок", – подчеркнул Логинов.

Как сейчас решают проблему

По словам предпринимателя, производители, игроки рынка сейчас объединяются и формируют маршруты для доставки соли. Логинов добавил, что в Украине есть все виды соли, и государству после войны нужно обратить внимание и восстановить соляную отрасль от Крыма, Херсона до Дрогобыча и Солотвино.

Проблемы могут возникнуть, но не у обычных людей. Они коснутся производственных отраслей, а зимой коммунальных служб.

Об этом рассказывал и депутат Киевского городского совета Константин Яловой. По его словам, если каменную соль на кухне вполне можно заменить морской, то в промышленности такой возможности нет. Производители пищевой продукции столкнутся с незаурядными проблемами, ведь на носу сезон консервации овощей.

Вдобавок ко всему, нехватка соли ощущается и в химической промышленности и у предприятий, отвечающих за зимнюю обработку дорог и взлетно-посадочных полос.

В целом, в Украине, кроме "Артемсоли", есть еще два известных (из других) месторождения: Славянское, которое находится в Донецкой области и где ситуация тоже довольно сложная, и Солотвинское в Закарпатской, которое, в свою очередь, начало размываться после крупных наводнений в 1998 и 2001 годах и вообще имеет устаревшее производство.

"Сегодня" раньше рассказывали, что потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с месяцем мартом, то на 3,1%.

Мы также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжится война.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

28868.16

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1811.92

Litecoin (LTC)

62.96

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять