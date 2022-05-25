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Украинцы в панике, Европа затягивает пояса: как дефицит соли повлияет на мир

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня Александр Морщавка Александр Морщавка Журналист
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25 мая, 17:29
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До войны Украина была одним из основных поставщиков соли в 15 стран мира
Украинцы остро ощущают дефицит продукта
Украинцы остро ощущают дефицит продукта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокая стоимость соли, которая завышена в 10 раз, или вообще ее отсутствие на прилавках магазинов в последнее время остро волнует каждого украинца. В соцсетях сейчас активно обсуждают этот вопрос. Люди недовольны и тем, что осталась только импортная, а она еще дороже.

Так, на прилавках магазинов можем увидеть цены от 80 до 95 грн за килограмм.

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/ Фото: скриншот

Однако, как рассказал в комментарии глава Госпродслужбы Киева Олег Рубан, соль не относится к социально значимым продуктам и, например, в магазинах Киева она есть в достаточном количестве.

В магазинах Киева соль есть в достаточном количестве, может, нет именно "Артемсоли" из-за военных действий в регионе. Мы мониторим все продукты питания, но соль не относится к социально значимым продуктам, – сказал он.

Почему возник дефицит?

Как сообщил директор предприятия Виктор Юрин в комментарии "Свободному радио", госпредприятие "Артемсоль" (Соледар Донецкой обл.), крупнейший производитель соли в Европе, на неопределенное время остановило работу из-за боевых действий российских войск.

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"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергаем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, работников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались", – рассказал ранее руководитель предприятия.

А это ДП, кстати, выпускало более 90% всей соли в Украине.

Отзовется ли это Европе?

Как заметил депутат Киевского городского совета Константин Яловой, остановку "Артемсоли" почувствуют и за границей, ведь предприятие поставляло соль в 15 стран мира. До его остановки Украина входила в мировой ТОП-20 по добыче соли.

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Есть ли замена и кто пострадает?

Как утверждает Яловой, если каменную соль на кухне вполне можно заменить на морскую, то в промышленности такой возможности нет. Производители пищевой продукции столкнутся с большими проблемами, ведь на носу сезон консервации овощей.

Вдобавок ко всему, нехватка соли ощущается и в химической промышленности, и у предприятий, отвечающих за зимнюю обработку дорог и взлетно-посадочных полос.

В целом в Украине, кроме "Артемсоли", есть еще два известных (помимо других) месторождения: Славянское, которое находится в Донецкой области и где ситуация тоже довольно сложная, и Солотвинское в Закарпатской, которое, в свою очередь, начало размываться после больших наводнений в 1998 и 2001 годах и вообще имеет устаревшее производство.

Дефицит продуктов в Украине

В Украине в этом году прогнозируют дефицит некоторых овощей. В основном это касается культур, которые в промышленных масштабах выращивают на юге страны.

А поскольку россияне оккупировали четвертую часть территории Украины, где выращивался сладкий перец (а это 25% на территории Херсонской области), наибольшего дефицита следует ожидать именно этого овоща. При этом основную часть сладкого перца для продажи (93%) выращивали именно в индивидуальных хозяйствах.

Именно из-за оккупации украинцы фактически потеряли рынки сбыта и свой единственный доход, а Украина — большую часть урожая теплолюбивых овощей.

Напомним, что потребительская инфляция в Украине в годовом исчислении ускорилась до 16,4%, с начала этого года цены выросли на 10,9%, а если сравнивать с месяцем мартом, то на 3,1%.

"Сегодня" также разобрались с экспертами, какие еще товары в Украине будут в дефиците, пока продолжается война.

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