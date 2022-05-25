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Без соли, овощей и гречки? Цены еще на какие продукты взлетят до небес

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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25 мая, 17:55
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Боевые действия сказываются на ассортименте продуктовых магазинов Украины
Рассказываем, что еще может исчезнуть с полок магазинов
Рассказываем, что еще может исчезнуть с полок магазинов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны набор товаров в продуктовых магазинах постоянно меняется. Только недавно супермаркеты наладили поставки молочной продукции, как с полок начала исчезать украинская соль. Украинские хозяйки уже переживают, ведь впереди сезон заготовок консервации. К этому добавляется дефицит топлива. Дорожает гречка и другие крупы. Ассортимент овощей тоже оставляет желать лучшего.

"Сегодня" разбирались, что еще может подорожать или исчезнуть с полок магазинов в ближайшее время.

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Соль в обмен на квартиру

После того, как крупнейшее в Европе украинское предприятие по производству поваренной соли "Артемсоль" (Донецкая область) из-за боевых действий приостановило свою работу, в магазинах начала исчезать их продукция.

Как сообщили в торговых сетях, последние завозы самой дешевой соли, которая еще месяц назад продавалась по 9 грн за килограммовый пакет, были в апреле, и с тех пор поставок не было. В итоге, люди на слухах о дефиците этого продукта, бросились в магазины и раскупили складские остатки.

На полках осталась только более дорогая импортная соль – от 18-20 грн за килограмм. А некоторые магазины и вовсе подняли цену на украинскую соль чуть ли не до 100 грн за килограмм. По крайней мере, фото с ценником 95 грн гуляло по Сети. После этого, кто-то из шутников даже разместил на сайте OLX объявление об обмене мешка соли на квартиру в Киеве.

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Шутки шутками, а до возобновления работы предприятия дешевой продукции в магазинах не будет. Как сообщили представители торговых сетей, импортная продукция минимум в два раза дороже украинской. Кроме того, возможны краткосрочные перебои с поставками, потому что для того, чтобы наладить импорт из-за рубежа требуется время.

Более того, хозяйки переживают, что среди импортной продукции мало соли грубого помола, которая идеально подходит для консервации, а чаще встречается соль, которая у нас называется "Экстра". Последняя больше подходит для приготовления маринадов.

Гречка снова деликатес

Еще один неприятный сюрприз устроила украинцам гречневая крупа. Этот популярный продукт уже подорожал до 70-80 грн за килограмм. И это еще не предел. В Международной ассоциации гречихи заявили, что цена будет еще выше – на уровне 90-100 грн за килограмм.

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Причины просты – Украина не выращивает необходимый объем этой крупы. Государство не предоставляло достаточные дотации фермерам под эту культуру. В итоге, весь недостающий объем мы закупали в… России. После начала войны, естественно на рынке образовался дефицит.

Кроме того, наши фермеры закупали посевной материал у страны агрессора. В этом году было посеяно еще меньше площадей, чем обычно. И даже несмотря на то, что многие украинцы выехали за граница, и не покупают гречку в Украине, спрос на эту крупу в будущем сезоне будет превышать предложение.

Овощи оккупанты вывозят в Крым

Из-за оккупации Херсонской области украинские потребители рискуют остаться без ряда овощей, которые традиционно выращиваются в этом регионе. Оккупанты не пропускают товары в Украину, а вместо этого везут украинский урожай в Крым.

"Россияне в Крыму радуются дешевым ранним овощам, завезенным из Херсона. Никого там не волнует, что этот урожай украден у украинцев. Наша область — аграрный регион, поставлявший овощи всей стране. Сначала оккупанты отрезали временно оккупированную Херсонщину от Украины, а затем заставили продавать овощи за копейки, фактически ограбив. На чужих смертях и горе захватчики радуются дешевым и краденым овощам", – заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь.

Местные издания сообщают, что из-за невозможности продать овощи, цены на эту продукцию в Херсонской области упали "ниже плинтуса". Так, например, молодая капуста на прошлой неделе продавалась по 10 грн, редис по 3 грн, а огурцы по 10 грн за килограмм. Это в 3-7 раз дешевле, чем стоит эта продукция на подконтрольных территориях.

Сейчас фермеры из западных областей пытаются увеличить производство традиционных культур, которые до этого выращивались на Херсонщине – в первую очередь, речь идет о томатах, перце, баклажанах и луке. Скорее всего, Украине придется в этом сезоне закупать больше импортной продукции, что отразится на ценах.

Также летом мы рискуем остаться без арбузов и дынь, которые традиционно выращиваются в Херсонской области. Импортная продукция будет минимум в два раза дороже.

Ранее мы писали о том, когда на заправках может появиться бензин. О том, каким будет курс доллара в ближайшее время, читайте здесь.

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