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"Дія" запровадила нову послугу під час війни – хто і як може скористатися

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 19:50
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Підприємцям стане легше отримати дозвіл на ведення діяльності
Підприємцям стане легше отримати дозвіл на ведення діяльності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На порталі "Дія" з’явилася нова послуга для підприємців, яка називається "єДекларація".

Як повідомили у пресслужбі Мінцифри, електронний документ замінить 374 види ліцензій, сертифікатів, свідоцтв, висновків та посвідчень, які необхідні для здійснення підприємницької діяльності.

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Новинка матиме таку дію лише на час воєнного стану в Україні. Заповнити "єДекларацію" можна дуже швидко, безкоштовно. Вона також не потребує розгляду чиновником, тож одразу надає можливість приступити до роботи.

Хто може скористатися послугою?

Послуга "єДекларація" розрахована на українських підприємців, котрі планують під час війни вести діяльність, яка потребує ліцензії. Вона підійде для тих, хто змінив вид діяльності, для якої потрібна ліцензія, і тим, у кого закінчився термін дії дозволів до початку воєнного стану.

Щоб скористатися новинкою,потрібно авторизуватися на порталі "Дія", обрати потрібний дозвільний документ і заповнити коротку анкету. Уже сформовану декларацію треба підтвердити електронним підписом, і після цього можна розпочинати підприємницьку діяльність.

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Єдина база вакансій

Війна залишила багатьох українців без роботи і без джерел доходу. Щоб підтримати громадян та економіку країни, уряд вирішив створити єдину базу всіх доступних вакансій. Створюватимуть її у співпраці з найбільшими українськими ресурсами з пошуку роботи та державними Центрами зайнятості.

"Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу – у режимі реального часу", – зазначили у Мінекономіки.

Завдяки цьому підприємці зможуть швидше знаходити працівників, а шукачі роботи – актуальні для себе вакансії. Єдина база також дозволить відстежувати ситуацію на ринку праці та здійснювати більш репрезентативні дослідження.

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За інформацією аналітиків частка пропозицій роботи у Києві становить 35,8% від актуальних по всій країні вакансій. Шукають працівників також у Львові (17,1%), Дніпропетровській (8,5%), Одеській (3,4%), Івано-Франківській та Черкаській (по 2,9%) областях.

Досить висока конкуренція у травні на ринку праці в Харківській області. Там на одне місце претендує у середньому 19 людей. У Києві на одну вакансію – 9,5 претендентів.

Раніше "Сьогодні" розповідали про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз на українських заправках і які продукти зникнуть з полиць магазинів через російських загарбників.

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