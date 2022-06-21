Українцям дадуть до 250 тис. грн на власний бізнес – як отримати грант

Уряд надаватиме громадянам безповоротні гранти на розвиток власної справи

В Україні підтримують мікробізнес під час війни / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

В Україні планують видати 20 тис. грантів упродовж року на запуск будь-якого мікробізнесу в країні.

Як повідомили на урядовому порталі, гранти будуть безповоротними й надаватимуться в межах програми підтримки "єРобота".

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На фінансову допомогу можуть розраховувати українці, котрі не працюють в інших компаніях і не мають іншого бізнесу. Для отримання гранту потрібно створити чіткий бізнес-план.

Обмежень щодо сфери роботи немає – це може бути будь-який вид послуг, від пошиття одягу чи взуття, до СТО чи монтажних робіт. Залежно від потреб мікропідприємців, надаватимуть суму до 250 тис. грн.

Як отримати грант?

Якщо бізнес-план готовий, потрібно подати його разом із заявкою на участь в програмі. Зробити це можна онлайн через "Дію" або у відділенні Ощадбанку.

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Упродовж 10 днів експерти Ощадбанку й Державного центру зайнятості мають ознайомитися з проєктом. Якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти перерахують на банківський рахунок заявника.

Для отримання коштів створять спеціальний рахунок в банку. Їх можна буде витратити лише за потребою – на купівлю обладнання, сировини, матеріалів, інструментів чи оплату оренди.

Додаткові пропозиції

Учасники "єРобота" зможуть оформити й дешевший кредит для свого бізнесу за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Гроші видають на будівництво або реконструкцію приміщень, додаткову закупівлю обладнання або фінансування обігового капіталу.

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Державна програма загалом передбачає три програми. Дві з них спрямовані на підтримку аграріїв. Якщо на мікропідприємців виділять 5 млрд грн упродовж року, то на фермерів – 11 млрд грн. Частина коштів надійде від іноземних партнерів.

У найближчому майбутньому уряд має також погодити аналогічні грантові програми для сфери переробки та ІТ.

Робота для українців в Італії

Тисячі українців знайшли прихисток від війни в сонячній Італії. Одним із важливих питань на новому місці є працевлаштування – особам зі статусом тимчасового захисту ЄС можна шукати роботу одразу після реєстрації в країні.

Працювати можна впродовж року в місцевості, де людина проживає, з пролонгацією ще на рік. Почати пошук вакансій можна у Центрі зайнятості чи звернутися до рекрутингових агентств, дозволяють українцям почати власний бізнес. На роботу беруть громадян України від 16 років, після заповнення декларації DID.

На ринку праці є попит на покоївок, прибиральниць та доглядальниць. Зросла кількість вакансій на сезонні роботи – в готелях чи зі збору урожаю на плантаціях. Потребують людей на заводах, в магазинах, у сфері сільського господарства та обслуговування, а також медпрацівників.

Українська діаспора в Італії досить велика – громадяни відкривають за кордоном будівельні компанії, займаються купівлею-продажем товарів та допомагають з працевлаштуванням земляків. Водночас місцеві заводи активно наймають пакувальників.

"Сьогодні" раніше розповідали, за скільки можна купити готовий бізнес в Україні та писали, як підприємцям отримати 20 тис. грн на підтримку своєї справи.