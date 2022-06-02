20 тыс. грн на поддержку бизнеса: как предпринимателям получить деньги

Получить грант в размере 20 тыс. грн может каждый предприниматель ресторанного бизнеса

Проект будет открыт только летом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предприниматели, владеющие кафе или ресторанами и активно принимающие оплату банковскими картами, смогут получить грант в размере 20 тыс. грн от государственного ПриватБанка и Visa.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Так, по информации учреждения, возможность получить средства имеют все предприниматели ресторанного бизнеса, которые уже пользуются для приема платежей терминалами ПриватБанка или только планируют подключить эквайринг.

Как принять участие в проекте?

В целом, проект открыт с 1 июня по 31 августа 2022 года. Для того чтобы принять в нем участие, нужно зарегистрироваться на сайте банка и в течение действия проекта принимать с помощью POS-терминала банка оплат на сумму не менее 20 000 гривен с карт Visa ПриватБанка.

"Ежемесячно случайным образом определяется 7 победителей для получения грантов, которые будут перечислены на текущий счет предприятия", – рассказали в банке.

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Новые правила ПриватБанка

С 1 июня финучреждение возвращает некоторые довоенные правила кредитования, в частности – отменяет кредитные каникулы, которые были введены в начале войны.

Помимо этого ПриватБанк восстановит активный режим кредитования клиентов по кредитным картам и продлит льготные условия их обслуживания.

Некоторые льготы можно сохранить за собой, например, если вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то вам будут доступны льготные условия по ставке 1,7%.

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Если этого не делать, то проценты вам будут начисляться по довоенной ставке 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России после отмены кредитных каникул будут действовать особые условия обслуживания, какие именно пока точно не известно.

Обратите внимание, что такие условия будут актуальны до августа 2022 года, а затем будут снова пересмотрены.

Напомним, недавно ПриватБанк запустил сервис пополнения банковских карт на кассах торговых точек в Украине.

"Сегодня" раньше писали, какая проблема возникла у клиентов ПриватБанка с оплатой в Интернете.