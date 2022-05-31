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Главное нововведение месяца – что изменится для украинцев с 1 июня

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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31 мая, 08:20
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Рассказываем, какие финансовые изменения ждут украинцев уже с первого дня лета
Что будет с кредитными каникулами с 1 июня
Что будет с кредитными каникулами с 1 июня / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения украинские банки объявили о введении кредитных каникул. Они продолжались три месяца, и теперь пришло время для их отмены.

"Сегодня" рассказывают, какие условия кредитования будут действовать в банках с 1 июня.

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ПриватБанк

В этом учреждении с 1 июня кредитные каникулы уже не будут действовать. Однако некоторые льготы для клиентов все же оставляют. В частности, для них предлагают вдвое пониженную процентную ставку.

Если клиент будет своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% от суммы задолженности, то для него будут доступны льготные условия со ставкой 1,7%. Если же платежи будут просрочены, то проценты будут начисляться по стандартным ставкам 3,4% (для карт Универсальная Голд) и 3,5% (для карт Универсальная).

Такой льготные условия продлятся еще три месяца – до августа.

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Кроме того, особые условия обслуживания остаются для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате военной агрессии России.

Как отмечают на сайте банка, кредитные каникулы для мобилизованных граждан продолжаются с 01.03.2022 до окончания военного положения в стране, и предусматривают следующие условия:

  • отмена обязательных ежемесячных платежей;
  • установление процентной ставки за пользование кредитом – 0%;
  • возможность использования полного кредитного лимита, предоставленного до 24.02.2022.

Monobank

В Monobank льготы с самого начала были другими и финучреждение продолжало взимать комиссии и проценты, хоть и по пониженным ставкам. Однако за не внесение обязательного платежа штрафы не начислялись. После 1 июня кредитные каникулы окончательно завершатся, однако, как и в предыдущем банке, будут действовать льготы.

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Так, с 1 июня до окончания военного положения будет действовать пониженная ставка по всем кредитным продуктам банка в размере 1,6% в месяц.

Ощадбанк

По карточным счетам кредитные каникулы в этом банке будут продолжены. Однако будут действовать обновленные условия:

  • процентная ставка – в размере 50% от определенной в договоре;
  • обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств (вместо определенного в договоре комплексного банковского обслуживания – 5%).

Каникулы действовали и для бизнеса, но с 1 июня для этой категории клиентов их отменят. Будут действовать обычные условия кредитов, с которыми можно ознакомиться на сайте.

ПУМБ

Как и предыдущие банки, ПУМБ объявил о кредитных каникулах до 1 июня. Однако ежемесячные платежи не отменялись, а просто убавили.

"В течение действия кредитных каникул обязательные платежи будут состоять только из процентов и ежемесячной комиссии по кредиту. А погашение платежей по телу кредита отсрочивается и уплачивается в течение периода, на который будет продлен срок действия кредитного договора", – объясняют на сайте банка.

В то же время сейчас в пресс-службе банка говорят, что пока программа кредитных каникул длится и ее отменять не будут. Если банк решит прекратить действие каникул, об этом пресс-служба сообщит отдельно.

Информацию о кредитных каникулах в других банках можно найти на их официальных сайтах, а также на официальных страницах в соцсетях.

Плюсы и минусы кредитных каникул

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак рассказал "Сегодня", что минус кредитных каникул заключается в том, что это не автоматическое условие, и каждому заемщику обязательно нужно обратиться в банк.

Также минус в том, что долг по процентам, начисляемый за каждый месяц, никто не списывает. То есть даже если предприятие закрыто и дохода нет, или если вы потеряли работу из-за войны и дохода нет, это риск, который каждый человек брал на себя, принимая кредитные обязательства.

А вот среди плюсов есть то, что кредитные организации не штрафуют людей и компании за несвоевременность платежей.

"Сегодня" также писали, что происходит с валютой в Украине, и какие рычаги влияния могут изменить ситуацию, и когда украинцы получат финансирование с "єПідтримки".

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