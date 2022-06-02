20 тис. грн на підтримку бізнесу: як підприємцям отримати гроші

Отримати грант у розмірі 20 тис. грн може кожен підприємець ресторанного бізнесу

Проєкт буде відкритий лише влітку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Підприємці, які володіють кафе чи ресторанами та активно приймають оплату банківськими картками, зможуть отримати грант у розмірі 20 тис. грн від державного ПриватБанку та Visa.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Так, за інформацією установи, можливість отримати кошти мають всі підприємці ресторанного бізнесу, які вже користуються для прийому платежів терміналами ПриватБанку, чи тільки планують підлючити еквайринг.

Як взяти участь в проєкті?

Загалом, проєкт відкритий з 1 червня до 31 серпня 2022 року. Для того, щоб взяти в ньому участь, потрібно зареєструватися на сайті банку та протягом дії проєкту приймати за допомогою POS-термінала банку оплат на суму не менше 20 000 гривень з карток Visa ПриватБанку.

"Щомісяця випадковим чином визначається 7 переможців для отримання грантів, які будуть перераховані на поточний рахунок підприємства", — розповіли в банку.

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Нові правила ПриватБанку

З 1 червня фінустанова повертає деякі довоєнні правила кредитування, зокрема – скасовує кредитні канікули, які були запроваджені на початку війни.

Крім цього ПриватБанк відновить активний режим кредитування клієнтів за кредитними картками і продовжить пільгові умови їх обслуговування.

Деякі пільги можна зберегти за собою, наприклад, якщо вносити обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% від суми заборгованості, то для вас будуть доступні пільгові умови зі ставкою 1,7%.

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Якщо цього не робити, то відсотки вам нараховуватимуть за довоєнною ставкою 3,4% (для карток Універсальна Голд) та 3,5% (для карток Універсальна).

Для військовослужбовців та осіб, що постраждали внаслідок військової агресії Росії після скасування кредитних канікул будуть діяти особливі умови обслуговування, які саме, поки точно не відомо.

Зауважте, що такі умови триватимуть до серпня 2022 року, а потім будуть знову переглянуті.

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк запустив сервіс поповнення банківських карток на касах торговельних точок в Україні.

"Сьогодні" раніше писали, яка проблема виникла у клієнтів ПриватБанку з оплатою в інтернеті.