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"Нулевую растаможку" отменили: что изменилось для украинских водителей

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 июня, 11:58
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Оригинальный проект закона народные депутаты поддержали сразу в двух чтениях
Владельцы авто из Европы снова будут платить больше за растаможку
Владельцы авто из Европы снова будут платить больше за растаможку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

21 июня в Верховной Раде Украины поддержали законопроект №7418, о котором много спорили ранее.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, изменения поддержали 234 голосами и сразу в двух чтениях.

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Закон предусматривает возврат пошлины и обложения НДС на импортные товары и растаможку авто с 1 июля 2022 года.

Результаты голосования, Фото: Ярослав Железняк
Результаты голосования, Фото: Ярослав Железняк

На что возобновили налогообложение?

Закон №7418 возвращает налогообложение, ранее отмененное законом №2142, для товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей группы, а также для предприятий, не уплачивающих ввозную пошлину.

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Таможенная статистика свидетельствует, что ежемесячные потери доходов в бюджет составили 3 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.

Главной особенностью отмены налогообложения стало "нулевое растаможивание" транспортных средств из-за границы. Сейчас эта возможность была отменена почти для всех. За время действия закона в Украину без уплаты пошлин и акциза ввезли более 119 тыс. авто, из-за чего бюджет недополучил 13 млрд грн.

В то же время закон №7418 освобождает от уплаты сбора на обязательное государственное страхование тех, кто приобретает в собственность легковые автомобили, оснащенные исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

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Без коррупции онлайн

В Украине также планируют ввести другие изменения по пересечению границы и растаможивание "евроблях". В Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов. В частности, проектом закона №7466 предлагают растаможивать авто по формуле без учета его возраста и без пенсионного сбора.

Законопроектом №7467 хотят распределить поступления от акцизного налога с растаможенных авто, чтобы 50% шло в общий фонд госбюджета, еще столько же – в специальный.

Кроме этого, проект закона №7468 предусматривает процедуру растаможки авто онлайн. В "Дії" можно будет заполнить электронную декларацию и осуществить регистрацию. Такая опция должна предотвратить коррупцию при пересечении границы.

"Сегодня" раньше рассказывали, когда водителям ждать сезонного пика на АЗС и считали, какая цена "евробляхи" с "нулевым растаможиванием" и без него.

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