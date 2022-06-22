Деяким українцям скасують виплати по безробіттю – хто втратить гроші

Українцям, які понад 30 днів перебувають за кордоном, припинятимуть виплати по безробіттю.
Про це заявила перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко під час національного телемарафону.
За її словами, це звичайна європейська практика і у ЄС правила ще жорсткіші. У деяких країнах виплати від Державного центру зайнятості припиняються одразу після перетину кордону.
"Основная функція Центру зайнятості – це знайти людині роботу. Зрозуміло, що, якщо людина перетинає кордон і не переуває в країні протягом 30 днів, у працівників Центру зайнятості немає можливості віднайти людині роботу", – пояснює Свириденко.
Зміни для безробітних
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що для відбудови країни під час війни залучатимуть офіційно зареєстрованих безробітних.
Згідно із затвердженим документом, офіційно зареєстровані у Центрі зайнятості безробітні, які не працевлаштуються протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт, які для них підбиратиме місцева влада.
Це можуть бути такі види робіт:
- розбір завалів;
- будівництво захисних споруд;
- благоустрій;
- ремонтні чи сільськогосподарські роботи.
Працівникам за це платитимуть мінімальну заробітну плату, а от одночасно отримувати гроші і відмовитися від роботи буде неможливо.
Шмигаль наголосив, що у час війни держава не має змоги утримувати людей, які взагалі нічого не роблять.
"Сьогодні" раніше писали, як оформити допомогу по безробіттю навіть у окупації, і розповідали, які суми виплат призначають для людей з таким статусом в Україні.