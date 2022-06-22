Деяким українцям скасують виплати по безробіттю – хто втратить гроші

Розповідаємо, які ще зміни чекатимуть безробітних українців під час війни

Для деяких безробітних скасують виплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям, які понад 30 днів перебувають за кордоном, припинятимуть виплати по безробіттю.

Про це заявила перша віцепрем’єрка України Юлія Свириденко під час національного телемарафону.

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За її словами, це звичайна європейська практика і у ЄС правила ще жорсткіші. У деяких країнах виплати від Державного центру зайнятості припиняються одразу після перетину кордону.

"Основная функція Центру зайнятості – це знайти людині роботу. Зрозуміло, що, якщо людина перетинає кордон і не переуває в країні протягом 30 днів, у працівників Центру зайнятості немає можливості віднайти людині роботу", – пояснює Свириденко.

Зміни для безробітних

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що для відбудови країни під час війни залучатимуть офіційно зареєстрованих безробітних.

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Згідно із затвердженим документом, офіційно зареєстровані у Центрі зайнятості безробітні, які не працевлаштуються протягом 30 днів, залучатимуться до суспільно корисних робіт, які для них підбиратиме місцева влада.

Це можуть бути такі види робіт:

розбір завалів;

будівництво захисних споруд;

благоустрій;

ремонтні чи сільськогосподарські роботи.

Працівникам за це платитимуть мінімальну заробітну плату, а от одночасно отримувати гроші і відмовитися від роботи буде неможливо.

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Шмигаль наголосив, що у час війни держава не має змоги утримувати людей, які взагалі нічого не роблять.

"Сьогодні" раніше писали, як оформити допомогу по безробіттю навіть у окупації, і розповідали, які суми виплат призначають для людей з таким статусом в Україні.