Вслед за "Укрпочтой"? В Литве продают марку с "убийцей российской армии"

Письма с этими марками призывают присылать политикам, не спешащим предоставлять Украине оружие

Приобрести марку можно во всех почтовых отделениях Литвы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Литве стартовала продажа почтовой марки, посвященной ударному беспилотнику Bayraktar TB2, прозванному в Украине "убийцей российской армии". Заметим, что на его покупку деньги собирали всей Литвой, а необходимая сумма уже была через три дня.

Об этом сообщила Почта Литвы.

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Приобрести ее можно во всех почтовых отделениях крупных городов страны, а также в интернет-магазине компании. Половину вырученных средств перечислят организации Blue/Yellow for Ukraine, что помогает украинским военным.

В сообщении почты говорится также о необходимости отправить письма с этой маркой лидерам стран и представителям международных организаций с уведомлением: "если народ Литвы может, можете и вы".