Слідом за "Укрпоштою"? У Литві продають марку із "вбивцею російської армії"

Листи з цими марками закликають надсилати політикам, які не поспішають надавати Україні зброю

Придбати марку можна у всіх поштових відділеннях Литви / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Литві стартував продаж поштової марки, яка присвячена ударному безпілотнику Bayraktar TB2, прозваного в Україні "вбивцею російської армії". Зауважимо, що на його купівлю гроші збирали усією Литвою, а необхідна сума вже була за три дні.

Про це повідомила Пошта Литви.

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Придбати її можна у всіх поштових відділеннях великих міст країни, а також в інтернет-магазині компанії. Половину виручених коштів перерахують організації Blue/Yellow for Ukraine, що допомагає українським військовим.

В повідомленні пошти йдеться також про необхідність надіслати листи з цією маркою лідерам країн та представникам міжнародних організацій з повідомленням: "якщо народ Литви може, можете і ви".