Без границ и денег: как украинцам бесплатно отправить посылку из Польши, Германии и Чехии

С начала войны на территории Украины миллионам украинцев пришлось покинуть родную страну, дома, выехав в большинство соседних стран, таких как: Польша, Германия, Венгрия, Молдова и т.д. У многих, в этой связи, возникает вопрос: как сэкономить на отправке необходимых вещей в Украину.
"Сегодня" расскажет вам о зарубежных сервисах, предоставляющих такую возможность, а также упомянет и другие популярные службы доставки.
Начнем с сервисов в Польше, ведь именно туда выехало самое большое количество украинских переселенцев. Так, по данным visitukraine, государственный оператор страны, подобный нашей "Укрпочте", Poczta Polska ввел акцию бесплатной пересылки пакетов при условии:
- до 20 кг отправки в Украину;
- содержимое указывается как "гуманитарный груз";
- стоимость в пределах 100 евро (1 на человека).
Больше деталей можно прочесть на их сайте.
Также в Польше работают два распространенных оператора Meest и InPost.
Сервисы в Германии
В Германии наиболее популярный сервис, специализирующийся на доставке международных посылок Deutsche Post, акционером которого является само государство.
Если говорить именно об отправке в Украину, то компания не производит их страхование, но обещает сделать все возможное, чтобы посылка была доставлена.
Службы доставки в Чехии
Česká pošta – национальный оператор почтовых отправлений страны с 1 марта объявил о бесплатной отправке для украинских беженцев посылок к украинским адресатам.
Сервисы в Молдове
В Кишиневе, Бельцах, Оргееве, Каушанах, Комрате, Кагуле, Фалештах, Флорештах и Единцах открыла отделение наша "Новая Почта" (список отделений можно найти на их сайте).
Совместно с общественными организациями Молдовы она занимается и централизованными отправлениями гуманитарной помощи (на центры ее приема в Украине) бесплатно, и работает с частными посылками/письмами.
Услуга для переселенцев
Переселенцы в отделениях "Новой почты" могут получить свои выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН.
Для этого при оформлении помощи онлайн вам нужно будет указать способ получения "Новая почта" и после этого на ваш телефон придет специальный код. С ним нужно прийти в ближайшее отделение и выполнить такие шаги:
- сказать оператору, что нужно получить перевод от Western Union;
- назвать этот код;
- показать документ, удостоверяющий личность.
Если у вас что-то не получилось, можете обратиться на горячую линию Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине по телефону – 080030771.
"Сегодня" ранее писали, как клиентка "Новой почты" не смогла получить посылку из-за неправильно выбранного терминала, и рассказывали, какое послание оставила компания своим клиентам в чеках.