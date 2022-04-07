Чехія випустила банкноту "Слава Україні" — хто може її придбати

Кошти з реалізації колекційної банкноти направлять на допомогу Україні

Чехія підтримала Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Чеська Республіка висловила підтримку Україні, випустивши колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině (Слава Україні). Всі кошти, отримані з її реалізації, направлять на допомогу нашій державі.

Про це повідомляє Prague Morning.

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На аверсі банкноти зображений Монумент Незалежності, який знаходиться у самому центрі Києва, на реверсі — Софійський собор, над яким розвиваються синьо-жовті стяги й виділена Україна на карті Європи.

Банкнота / Фото: скріншот

Нова банкнота не є платіжним засобом — замість номіналу там вказаний 2022 рік. Однак виготовили її із захисними елементами, що містять й місцеві крони. На колекційних грошах є водяний знак та нумерація друкарським способом. Тираж її — 20 тис. штук.

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Дизейнером банкноти є художниця з Чехії Єва Гашкова.

Придбати купюру можна на сайті за 1500 крон (приблизно 1 980 гривень). Новинку доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці.

Безумовна виплата українцям

В Україні планують запровадити безумовний дохід. Щомісячну суму українці отримуватимуть протягом "тривалого часу". Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

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Суму виплат чиновник не уточнив.

"Розглядається можливість запровадження так званого безумовного доходу для населення протягом тривалого часу – те, що обговорювалося до війни, але не знаходило підтримки, нині воно повинне й працюватиме", – сказав Устенко.

Нагадаємо, що в найближчі два-три роки заморожені активи Росії можуть використовуватись для виплати компенсацій Україні за збитки, завдані вторгненням агресора на наші землі.

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