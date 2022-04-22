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Миллионы за русский корабль! Марку "Укрпочты" купили за нереальную сумму

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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22 апреля, 18:44
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Все вырученные из продажи средства будут направлены на помощь украинской армии
Украинскую марку продали за немалые деньги
Украинскую марку продали за немалые деньги / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Украинскую марку "Русский военный корабль, иди нах*й" продали за пять миллионов гривен на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

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Все вырученные средства пошли на помощь вооруженным силам Украины.

"Сегодня наша армия получила немалую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Спасибо участникам аукциона и особенно победителю, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не зря", – отметили в "Укрпочте".

Напомним, что 12 апреля "Укрпочта" презентовала и ввела в обращение первые в условиях военного состояния почтовые марки "Российский военный корабль, иди нах*й", а 22 апреля открыла продажу в интернете, однако из-за высокого спроса и хакерской атаки возникли проблемы с работой сайта и продажи прекратили.

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Тысячи долларов за марку на ebay

На международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Русский военный корабль, иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов. Однако в "Укрпочте" приобрести ее можно за 23 грн, отстояв, правда, длинную очередь.

Как сообщала ранее "Укрпочта", в общей сложности выпустили 1 млн таких марок, более половины из них уже проданы. Однако чтобы сохранить ценность товара, дополнительный тираж не планируется.

Раньше мы писали, как украинцам безопасно и законно перевезти деньги за границу, не потеряв при этом своих сбережений.

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Также мы рассказывали, сколько каждому из нас придется отдать за восстановление послевоенной Украины.

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