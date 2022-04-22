Мільйони за російський корабель! Марку "Укрпошти" купили за нереальну суму

Усі виручені з продажу кошти направлять на допомогу українській армії

Українську марку продали за чималі гроші / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Українську марку "Російський військовий корабель, іди нах*й" продали за 5 мільйонів гривень на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

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Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – зазначили в "Укрпошті".

Нагадаємо, що 12 квітня "Укрпошта" презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки ""Російський військовий корабель, іди нах*й", а 22 квітня відкрила продаж в інтернеті, однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту і продажі припинили.

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Тисячі доларів за марку на ebay

На міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів. Однак на "Укрпошті" придбати її можна за 23 грн, відстоявши, правда, довжелезну чергу.

Як повідомляла раніше "Укрпошта", загалом випустили 1 млн таких марок, понад половину з них вже продали. Однак, щоб зберегти цінність товару, додатковий тираж не планується.

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