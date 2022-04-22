Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ✝ Великдень-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Мільйони за російський корабель! Марку "Укрпошти" купили за нереальну суму

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 квітня, 18:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Усі виручені з продажу кошти направлять на допомогу українській армії
Українську марку продали за чималі гроші
Українську марку продали за чималі гроші / Фото: Getty Images, Укрпошта, Колаж: Сьогодні

Українську марку "Російський військовий корабель, іди нах*й" продали за 5 мільйонів гривень на благодійному аукціоні від "Prozorro.Продажі".

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Реклама

Усі виручені кошти пішли на допомогу Збройним силам України.

"Сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони. Дякуємо учасникам аукціону й особливо переможцю, що боровся за комплект з автографом до останнього. Ці зусилля були недаремними", – зазначили в "Укрпошті".

Нагадаємо, що 12 квітня "Укрпошта" презентувала та ввела в обіг перші в умовах воєнного стану поштові марки ""Російський військовий корабель, іди нах*й", а 22 квітня відкрила продаж в інтернеті, однак через високий попит і хакерську атаку виникли проблеми з роботою сайту і продажі припинили.

Реклама

Тисячі доларів за марку на ebay

На міжнародному торговому майданчику ebay українську поштову марку з відомою на весь світ фразою "Російський військовий корабель, іди нах*й" продають за ціною від 40 до 2000 доларів. Однак на "Укрпошті" придбати її можна за 23 грн, відстоявши, правда, довжелезну чергу.

Як повідомляла раніше "Укрпошта", загалом випустили 1 млн таких марок, понад половину з них вже продали. Однак, щоб зберегти цінність товару, додатковий тираж не планується.

Раніше ми писали, як українцям безпечно та законно перевезти гроші за кордон, не втративши при цьому своїх заощаджень.

Реклама

Також ми розповідали, скільки кожному з нас доведеться віддати за відновлення післявоєнної України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс до євро Офіційний курс до євро
31,83 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росія Росія
2 871 (70%)
2
Іран Іран
590 (14,4%)
3
Ірак Ірак
230 (5,6%)
4
Афганістан Афганістан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти