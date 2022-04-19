Карта, наличные или криптовалюта? Как украинцам безопасно перевезти деньги за границу

Рассказываем о законных способах перевозки валютных ценностей из Украины за границу

Существует несколько способов безопасно перевезти деньги за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В то время, когда миллионы беженцев покидают дома и уезжают из Украины, важно помимо всего подумать о собственных сбережениях: деньги и валютные ценности. Многие украинцы интересуются вопросом, как сделать это законным путем.

"Сегодня" расскажет вам о способах перевозки валютных ценностей.

Реклама

Заметим только, что при вывозе средств и валютных ценностей через пункты пропуска на границе могут возникнуть следующие проблемные вопросы:

наличие документа, подтверждающего законное происхождение средств;

наличие подтверждения надлежащего декларирования и налогообложения средств;

соблюдение процедуры таможенного декларирования на границе, если сумма средств превышает 10 тыс. евро в эквиваленте.

Какие существуют способы перевозки средств за границу?

Внести свои деньги на расчетный счет и снять их уже за границей. Даже если у вас счет в гривнях, вы сможете снять в валюте той страны, в которую приехали, по текущему курсу, заплатив определенный процент комиссии. Среди недостатков такого способа — комиссия фактически за каждую операцию (за снятие денег, за конвертацию, вопросы финмониторинга при внесении средств на счет и т.п.). То есть, какую-то часть ваших средств вы все-таки потеряете. Вывезти наличные и валютные ценности через государственную границу на сумму, как информирует Государственная таможенная служба Украины, до 10 тыс. евро. Это безопасный вариант, не требующий принятия дополнительных мер и/или обязательного подтверждения происхождения средств. Однако, с драгоценностями нужно соблюдать осторожность, они могут быть признаны культурными или историческими ценностями независимо от их материальной оценки. Вывезти наличные и валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро. Однако тогда при прохождении таможенного контроля необходимо задекларировать соответствующую сумму средств, корректно заполнив таможенную декларацию. Купить криптовалюту, обменяв после пересечения границы ее на евро, доллары или другую валюту. Среди недостатков – волатильность курса криптовалют, из-за которой вы можете потерять часть своих сбережений. А также, в зависимости от способа приобретения, могут возникнуть вопросы прохождения финмониторинга и подтверждение происхождения средств, за которые приобретены криптовалюты.

Сколько денег нужно украинцам за границей?

Раньше мы вместе с экономистом Алексеем Кущем рассказывали, что для комфортной жизни в другой стране на первое время вам нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн). Однако не все имеют в запасе такие деньги, особенно во время войны.

Но после почти двух месяцев войны на территории Украины европейские страны реализовали программы помощи украинцам. Если запас у вас минимальный или его просто нет, вы можете воспользоваться этими льготами.

Реклама

Сколько нужно денег для комфортной жизни, например, в Польше? Вот некоторые категории затрат, по которым вы можете подсчитать необходимую вам сумму:

аренда гостиницы или квартиры в месяц на 2-3 человек — 4-6 тыс. злотых в среднем (28-42 тыс. грн) по данным Booking;

по данным Booking; питание в месяц вам обойдется не больше 300 зл. (2100 грн);

транспорт для украинцев, въехавших после 24 февраля бесплатный;

стартовый пакет на телефон – 5 зл. (35 грн), его пополнение ежемесячно обойдется чуть больше 200 грн.

Напомним, что украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.

Раньше мы также писали, что ждет украинских переселенцев в Польше.