Карта, наличные или криптовалюта? Как украинцам безопасно перевезти деньги за границу

В то время, когда миллионы беженцев покидают дома и уезжают из Украины, важно помимо всего подумать о собственных сбережениях: деньги и валютные ценности. Многие украинцы интересуются вопросом, как сделать это законным путем.
"Сегодня" расскажет вам о способах перевозки валютных ценностей.
Заметим только, что при вывозе средств и валютных ценностей через пункты пропуска на границе могут возникнуть следующие проблемные вопросы:
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- наличие документа, подтверждающего законное происхождение средств;
- наличие подтверждения надлежащего декларирования и налогообложения средств;
- соблюдение процедуры таможенного декларирования на границе, если сумма средств превышает 10 тыс. евро в эквиваленте.
Какие существуют способы перевозки средств за границу?
- Внести свои деньги на расчетный счет и снять их уже за границей. Даже если у вас счет в гривнях, вы сможете снять в валюте той страны, в которую приехали, по текущему курсу, заплатив определенный процент комиссии. Среди недостатков такого способа — комиссия фактически за каждую операцию (за снятие денег, за конвертацию, вопросы финмониторинга при внесении средств на счет и т.п.). То есть, какую-то часть ваших средств вы все-таки потеряете.
- Вывезти наличные и валютные ценности через государственную границу на сумму, как информирует Государственная таможенная служба Украины, до 10 тыс. евро. Это безопасный вариант, не требующий принятия дополнительных мер и/или обязательного подтверждения происхождения средств. Однако, с драгоценностями нужно соблюдать осторожность, они могут быть признаны культурными или историческими ценностями независимо от их материальной оценки.
- Вывезти наличные и валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро. Однако тогда при прохождении таможенного контроля необходимо задекларировать соответствующую сумму средств, корректно заполнив таможенную декларацию.
- Купить криптовалюту, обменяв после пересечения границы ее на евро, доллары или другую валюту. Среди недостатков – волатильность курса криптовалют, из-за которой вы можете потерять часть своих сбережений. А также, в зависимости от способа приобретения, могут возникнуть вопросы прохождения финмониторинга и подтверждение происхождения средств, за которые приобретены криптовалюты.
Сколько денег нужно украинцам за границей?
Раньше мы вместе с экономистом Алексеем Кущем рассказывали, что для комфортной жизни в другой стране на первое время вам нужно иметь не менее трех средних зарплат (это ориентировочно 45 тыс. грн). Однако не все имеют в запасе такие деньги, особенно во время войны.
Но после почти двух месяцев войны на территории Украины европейские страны реализовали программы помощи украинцам. Если запас у вас минимальный или его просто нет, вы можете воспользоваться этими льготами.
Сколько нужно денег для комфортной жизни, например, в Польше? Вот некоторые категории затрат, по которым вы можете подсчитать необходимую вам сумму:
- аренда гостиницы или квартиры в месяц на 2-3 человек — 4-6 тыс. злотых в среднем (28-42 тыс. грн) по данным Booking;
- питание в месяц вам обойдется не больше 300 зл. (2100 грн);
- транспорт для украинцев, въехавших после 24 февраля бесплатный;
- стартовый пакет на телефон – 5 зл. (35 грн), его пополнение ежемесячно обойдется чуть больше 200 грн.
Напомним, что украинцы, приехавшие в Польшу с 24 февраля, смогут получить помощь "Семья 500+", начиная с 26 марта.
Раньше мы также писали, что ждет украинских переселенцев в Польше.