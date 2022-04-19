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Тысячи долларов за российский корабль? Как ebay торгует украинской легендой

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 12:20
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Заметим, что в Украине приобрести почтовую марку со знаменитой фразой можно за 23 грн
Марку с известной фразой на аукционе продают в разы дороже
Марку с известной фразой на аукционе продают в разы дороже / Фото: Getty Images, Укрпочта, Коллаж: Сегодня

На международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Русский военный корабль иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов. Однако на "Укрпочте" приобрести ее можно за 23 грн, отстояв, правда, длинную очередь.

Так, согласно информации на сайте, объявлений о продаже марки десятки: кто продает ее за 200 долларов, а кто-то и за 2000.

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Как сообщала ранее "Укрпочта", всего выпустили 1 млн таких марок, более половины из них уже продали. Однако чтобы сохранить ценность товара, дополнительный тираж не планируется.

Продажа марки
Продажа марки / Фото: ebay

Продажа марки
Продажа марки / Фото: ebay

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"Укрпочта" против перепродажи

Отметим, что марку выпустили после того, как украинские Вооруженные силы поразили ракетными ударами флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", еще в начале войны услышав в свою сторону от пограничников о. Змеиную фразу: "Русский военный корабль иди нах*й".

Поэтому Укрпочта против того, чтобы марку перепродавали или выставляли на аукцион (кроме аукциона Prozorro).

Ограничение от "Укрпочты"

Для того чтобы марки достались как можно большему числу людей, вводят следующие ограничения:

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  • с 18 апреля купить в одни руки можно не больше 5 листов марок, то есть 6 штук, номинал не имеет значения;
  • отменяются все заказы в интернет-магазине, некоторые из них были более 30 тыс. марок.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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