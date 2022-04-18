Марка с российским военным кораблем достанется не всем – Укрпочта вводит ограничения

Теперь на покупку марки с фразой "Русский военный корабль, иди на х*й" установили ограничения

Из-за спекуляций Укрпочта вводит ограничения на продажу легендарной марки / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

Марку с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва" теперь можно будет купить при определенных условиях.

О новых ограничениях рассказали в пресс-службе Укрпочты.

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Продали уже полмиллиона экземпляров

"Прошло 5 дней с момента запуска почтовой марки с кораблем, а уже продано почти полмиллиона экземпляров. Тираж составлял 1 млн, и допечатывать его мы не планируем. Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность", – говорится в сообщении.

В Укрпочте отмечают, что в интернете уже появились спекулянты, которые продают конверты с маркой за $1000. Единственный аукцион, который поддерживает почта, проходит на Prozorro.Продажі – за 25 тыс. грн продают уникальный комплект филателистической продукции "Русский военный корабель, иди…!" с подписью автора.

Поэтому, чтобы уменьшить спекуляции и чтобы марки достались как можно большему числу людей, компания вводит следующие ограничения:

с 18 апреля можно купить не более 5 листов (1 лист=6 марок) в одни руки любого номинала;⠀

отменяются все заказы в интернет-магазине (некоторые из них были более чем на 30 тыс. марок).

"Простите за неудобства, возникающие во время онлайн-заказов. Просим дождаться запуска обновленного почтового маркета на этой неделе, чтобы сделать заказ снова, но уже гораздо удобнее. Вы получите дополнительное сообщение и сможете оформить покупку повторно, однако не более 3 писем на 1 заказ. Многие покупки с одного адреса будут блокироваться", – объяснили в Укрпочте.

Почтовые марки с кораблем уже есть во всех областных центрах Украины, кроме Херсона, Крыма, Донецкой области и Луганской области. Для них оставили резерв.

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В пресс-службе добавили, что готовятся новые выпуски марок с новыми идеями.

Как и за сколько в сети сбывают продукцию с известной фразой

Ранее мы рассказывали, что общий тираж марок с иллюстрацией крымчанина Бориса Гроха составляет один миллион. Выпустили и 20 тысяч тематических конвертов. Марки для внутреннего использования – номиналом F (23 грн), а для отправки за границу – W (1,5 доллара).

После того, как марки поступили в продажу, поднялся настоящий ажиотаж. Перед почтовыми отделениями выстроились очереди больше, чем за новой моделью iPhone.

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Одним из первых начал сбывать актуальную продукцию тернополянин Виктор. Он обнародовал объявление еще 12 апреля. Просил за "национальный" блок 240 грн, за "международный" – 400 грн. Затем, с учетом конкуренции, еще раз его продублировал 14 апреля.

Киевлянка Дарья готова продавать легендарные марки поштучно – по 60 грн. Желающие купить целый блок вынуждены будут отдать за него 360 грн соответственно.

За сколько еще сбывают известные марки украинцы, читайте в нашем материале.

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