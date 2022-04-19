Убытки от войны непомерны! Сколько будет стоить восстановление Украины каждому из нас

На восстановление инфраструктуры, поврежденных мостов и дорог Украине понадобится не менее двух лет
На восстановление Украины нужны немалые средства / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
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восстановление Украины с нынешними масштабами разрушений нам понадобится не менее двух лет и 100 млрд долларов.
Об этом сообщает издание
Reuters со ссылкой на слова министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Так, на сегодняшний день Россия повредила ориентировочно
30% инфраструктуры: пострадали 300 мостов, 8 тыс. км. дорог, десятки железнодорожных мостов, на восстановление которых уходит минимум два года. Министр отметил, что уже приступили к некоторым ремонтным работам в районах, которые теперь снова находятся под контролем украинских войск.
"Если говорить о дорогах, мостах и жилых домах, я считаю, что почти все можно восстановить за два года… если все будут работать быстро", – сказал он.
Кубраков сказал, что он ожидает, что западные страны поддержат восстановление Украины.
"Есть несколько рассматриваемых источников. Во-первых, это активы Российской Федерации, которые сейчас заморожены почти во всех крупных странах", – добавил он. Замороженные активы РФ передадут Украине
В ближайшие два-три года
замороженные активы России могут использоваться для выплаты компенсаций Украине за ущерб, нанесенный вторжением агрессора на наши земли.
В краткосрочной перспективе
никто не хочет совершать транзакции с российским Центробанком, поскольку это институт, попавший под санкции. Однако впоследствии, считает эксперт, найдутся серые и черные контрагенты, которые не будут бояться санкций и будут делать транзакции, и действительно можно будет продать оставшуюся незаблокированную часть золотовалютных резервов.
Как заявил ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам
Олег Устенко, речь идет о более чем 300 миллиардах долларов.
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Россия не готова к затяжной войне и может приостановить боевые действия на территории Украины.