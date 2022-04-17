Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Новые санкции ЕС против России коснутся "Сбербанка" и нефти — остановят ли они Путина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
17 апреля, 10:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Европейском союзе придумали "умные механизмы", чтобы вессти заперт на торговлю российской нефтью
В ЕС рассказали, какими будут новые санкции против РФ
В ЕС рассказали, какими будут новые санкции против РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения России в Украину и серьезных санкций против страны агрессора, в мире резко сократилось количество покупателей нефти из РФ. Теперь же запрет на покупку российского черного золота готовит Европейский Союз.

Об этом сообщает издание Reuters.

Реклама

Так. по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, санкции будут наложены на российский "Сбербанк" и на покупку российской нефти.

"Мы смотрим дальше на банковский сектор, особенно на "Сбербанк". На его долю приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть вопросы энергетики", — расказала она.

Чиновница уточнила, что Еврокомиссия работает над умными механизмами, которые позволят включить нефть в будущие санкционные пакеты.

Реклама

Отказ от ресурсов РФ

Уже известно, что сотрудничество с Россией прекратят нефтяные компании BP, Shell и Exxon Mobil. Запрет на торговлю энергоносителями из РФ на законодательном уровне запрителили США.

Тем временем министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что Европа потребляет немало угля, нефти и голубого топлива из РФ. Так, в прошлом году РФ получила от ЕС почти 90 млрд евро за энергоносители.

Ранее "Сегодня" писали о крупнейшей нефтяной корпорации Индии, которая отказалась от сотрудничества с РФ, и писали о новых законах в США, вводящих новые санкции против России и Беларуси

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять