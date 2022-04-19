Збитки від війни непомірні! Скільки коштуватиме відновлення України кожному з нас

На відновлення інфраструктури, пошкоджених мостів і доріг Україні знадобиться щонайменше два роки
На відновлення України потрібні чималі кошти / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
На відновлення України з теперішніми масштабами руйнувань нам знадобиться щонайменше два роки і 100 млрд доларів.
Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на слова міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.
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Так, на сьогодні Росія пошкодила орієнтовно 30% інфраструктури: постраждали 300 мостів, 8 тис. км. доріг, десятки залізничних мостів, на відновлення яких потрібно мінімум два роки. Міністр зауважив, що вже розпочали деякі ремонтні роботи в районах, які тепер знову перебувають під контролем українських військ.