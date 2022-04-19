До мая не дотянет? Почему РФ может свернуть войну в Украине

Есть два фактора, крайне негативно сказывающиеся на экономике страны-агрессора

Дефолт РФ будет после Пасхи / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Прогнозируемый дефолт РФ 4 мая и ежедневные расходы на войну с Украиной (20 млрд долларов), при условии активизации военных действий, в сочетании совершают бум и негативно влияют на страну-агрессора.

Об этом рассказали эксперты по политической экономике и конфликтам Майкл Аллен и Мэтью Ди Джузеппе в интервью theconversation.com.

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Так, вышеупомянутые два фактора могут привести к тому, что у России не будет средств для проведения долгой войны: единственный вариант для РФ – реализовать свои планы за короткий срок. Затяжная война может истощить агрессора, однако в ближайшей перспективе на это рассчитывать не стоит.

"Больше денег, потраченных на армию, значит меньше для благосостояния ее граждан", – говорят эксперты.

"Однако в краткосрочной перспективе дефолт вряд ли изменит исход войны для России – или заставит Путина пойти на какие-нибудь непопулярные компромиссы – особенно если Россия сможет добиться своих новых и более ограниченных военных целей на восточном Донбассе быстро", – добавляют они.

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Заметим, что по предварительным оценкам, затяжная война может стоить России свыше 20 миллиардов долларов в день, включая как прямые, так и косвенные издержки, такие как понижение размеров производства.

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