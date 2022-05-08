Марки с российским кораблем будут! "Укрпочта" напечатает еще 5 млн экземпляров

2,5 тыс. человек — такая нагрузка в секунду на маркетплейс Rozetka была после старта продаж последних 5 тыс. листов с марками "Русский корабль...". Буквально через три минуты, несмотря на перебои с приложением и сайтом, их раскупили. Однако "Укрпочта" планирует напечатать еще один тираж – 5 млн экземпляров.

Об этом рассказал соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин.

Эта нагрузка (на Rozetka) превышала нагрузку черной пятницы в десятки раз. Наш IT-отдел поднял сайт через час. Но марок уже не было. Потому что их не было с 10:03, – написал он.

По словам руководителя "Укрпочты" Игоря Смелянского, следующая марка с "актуальным статусом корабля" тиражом в 5 млн экземпляров "уже в печати". Она будет доступна для продажи:

в отделениях "Укрпочты";

на нескольких онлайн площадках.

О запуске сообщат дополнительно в середине мая. Однако продажи будут проходить с ограничениями. Их целью будет предотвращение спекуляций.

Проблемы с продажей 7 мая возникли из-за кибератак

Игорь Смелянский также отметил: проблемы с продажей марки возникли, в частности, и по вине России — была массовая кибератака на сайт продавца.

Реклама

"России удалось усложнить продажу марок враждебными кибератаками. И это досадно. Радует, что они потратили на это огромные ресурсы и деньги", – написал он в Telegram.

"Мрию у нас не отнять"

В Украине планируют выпустить новую почтовую марку, посвященную крупнейшему в мире самолету – украинской "Мрии".

Иллюстрацию к ней создала 11-летняя София Кравчук из Волынской области. Девочка отправила работу на конкурс "Что для меня Украина?", проводимый еще до войны.

Реклама

"Именно такой ребенок видел нашу страну – яркой и цветущей. Такой она и будет!" – отметили в "Укрпочте".

В ведомстве добавили: даже несмотря на то, что оккупантам удалось разрушить самый мощный самолет в мире, мечту у украинцев не забрать. Об этом будет напоминать история, а также будущая почтовая марка.

Недавно в Украине решили выпустить марку с изображением Владимира Путина. Иллюстрацию выберут путём народного голосования онлайн.

Ранее "Сегодня" рассказывали об ажиотаже вокруг керамического петушка, и за сколько продают васильковскую керамику в сети.