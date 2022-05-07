Марок с русским кораблем больше нет? Почему в Cети разгорелся скандал из-за "Укрпочты"

Последние 30 тысяч марок уже распроданы, но украинцы возмущены тем, как проходила процедура реализации марок

Укрпочта продала все марки с легендарной фразой / Фото: Укрпочта, Коллаж: Сегодня

"Укрпочта" распродала последние 30 тысяч эксземпляров марок с легендарной фразой украинского пограничника Романа Грибова по поводу крейсера "Москва".

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

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"По информации партнеров, все марки раскуплены", – написал он.

Продавать марки "Укрпочта" начала в 10:00 в субботу, 7 мая, через маркетплейс интернет-магазина Розетка. Тем не менее многие украинцы столкнулись с невозможностью купить товар через сайт и проложение, так как в работе интернет-магазина произошел масштабный сбой.

Так, в комментариях к товару "Русский военный корабель, иди…!" на сайте Розетки есть уйма негативных отзывов:

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Украинцы возмущены работой популярного интернет-магазина Украинцы возмущены работой популярного интернет-магазина Украинцы возмущены работой популярного интернет-магазина 1 /3

Люди жалуются, что так и не смогли купить марку, хотя добавляли товар в корзину, но полноценно оформить покупку им не удалось.

Аналогичные сообщения украицны оставляют и на официальной странице "Укрпочты" в социальной сети Facebook:

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Украинцы возмущены работой Укрпочты Украинцы возмущены работой Укрпочты Украинцы возмущены работой Укрпочты 1 /3

Тем временем генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский так прокомментировал возмущение украинцев, которые остались без марки:

"Мы понимаем тех, кому не удалось купить себе марку. Простите, что процесс так затянулся и усложнился. Мы тоже учимся на ошибках и умеем их признавать. Все те, кто обвинял нас, что это не атака, что это у нас "дохлый" магазин и тп, надеюсь, сегодня увидели, что даже современная защита и Интернет-магазин, построенный под миллионы (не тысячи) клиентов, столкнулся с проблемами", – говорится в сообщении Смелянского.

Также "Укрпочта" анонсировала следующий выпуск выпуск марок, но уже без корабля. Их начнут продавать ориентировочно в средине мая как в отделениях "Укрпочты", так и сразу на нескольких онлайн площадках, "чтобы распределить потоки".

Отметим, что предыдущий сайт для продаж продукции "Укрпочты" тоже не справился с нагрузками и его решили закрыть. Вместо него обещали запустить новый сайт, но он так и не заработал.

Популярность марки

Украинцам так понравились марки, что всего за пять дней с момента запуска почтовой марки с кораблем "Укрпочта" реализовала почти полмиллиона экземпляров.

"Тираж составлял 1 млн, и допечатывать его мы не планируем. Так что каждая марка сохранит свою историческую ценность", – говорили в "Укрпочте".

Тогда же стало известно о спекулянтах, которые в интернете продавали конверты с маркой за 1 тысячу долларов.

Ранее мы рассказывали, как будет выглядеть новая марки "Укрпочты", и писали, что "Укрпочта" планирует выпустить марку с Владимиром Путиным.