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"Укрпочта" выпустит марку с Путиным, но есть одно условие

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 апреля, 12:00
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У "Укрпочты" уже есть несколько сюжетов для нового бестселлера
Объявил о будущем выпуске марки гендиректор "Укрпочты"
Объявил о будущем выпуске марки гендиректор "Укрпочты" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В "Укрпочте" сообщили о возможном выпуске марки с изображением президента России Владимира Путина. Однако есть одно условие — сюжет должен победить на народном голосовании, которое начнется на следующей неделе.

Об этом в интервью Forbes рассказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

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По его словам, на следующей неделе на голосование будет вынесен не только сюжет с изображением Путина, но и другие, например:

  • Кремль;
  • щенок, обезвреживающий мину;
  • посвящение волонтерам;
  • рисунок "Доброго вечора, ми з України" и другие.

"На самом деле есть много тем, которые заслуживают того, чтобы появиться на марках "Укрпочты". Какую выберут, такую и выпустим", – сказал Смелянский.

Однако, как убеждает гендиректор учреждения, марка с изображением Путина может принести "Укрпочте" проблемы, а именно — кибератаки на ее интернет-ресурсы.

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Очередной бестселлер от "Укрпочты"

"Укрпочта" анонсировала выпуск новой марки "Русский Военный Корабль… ВСЕ" количеством 5 млн экземпляров и один миллион конвертов.

В рамках этого блока представлена первая марка серии: все желающие иметь этот символ истории на память для себя получат такую возможность (но не для отправки) и вторая – которую вы можете присылать друзьям в Украине и за границу, так как она будет тоже иметь украинский и международный номинал.

Тираж марки составит пять миллионов экземпляров, а конверта – один миллион. И, поскольку марка все же бумажная, по словам Смелянского, даже мощные DDоS-атаки со стороны России не помешают ее выпуску.

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Напомним, что украинскую марку "Российский военный корабль, иди нах*й" продали за пять миллионах гривен на благотворительном аукционе от "Prozorro.Продажи".

Раньше мы писали, что на международной торговой площадке ebay украинскую почтовую марку с известной на весь мир фразой "Российский военный корабль, иди нах*й" продают по цене от 40 до 2000 долларов.

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